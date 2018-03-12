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İran'da düşen özel Türk uçağında ölen 11 kişinin cenazesine ulaşıldı

İran'da düşen Başaran Holding'e ait özel uçakta hayatını kaybeden 11 kişinin cenazesine ulaşıldı. AFAD ekibi de bölgeye gitti.

İran'da düşen özel Türk uçağında ölen 11 kişinin cenazesine ulaşıldı

İran'da düşen Başaran Holding'e ait özel uçakta hayatını kaybeden 11 kişinin cenazesine ulaşıldı. AFAD ekibi de bölgeye gitti.

12 Mart 2018 Pazartesi 14:51
İran'da düşen özel Türk uçağında ölen 11 kişinin cenazesine ulaşıldı

İSTANBUL (AA) - İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen uçak kazasında hayatını kaybeden 11 kişinin cenazesine ulaşıldığı bildirildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde Helen Dağı'na düşen Başaran Holding'e ait uçak kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin daha cenazesine ulaşıldı.

Sabah saatlerinde 7 kişinin cenazesi helikopterle dağdan indirilmişti.

Diğer 4 cenazenin de indirilmesi sonrasında tüm cenazelerin otopsilerinin ardından Türkiye'den gelen yakınlarına teslim edilmesi bekleniyor.

AFAD personelini İran'a TSK taşıyacak
Uçağının enkaz kaldırma çalışmalarında görev alacak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) personeli, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla bölgeye taşınacak.

Genelkurmay Başkanlığından dün İran'da düşen Türk uçağına ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "İran’da 11 Mart 2018 tarihinde düşen özel bir Türk uçağının enkaz kaldırma çalışmalarında görev alacak AFAD personelini bölgeye intikal ettirmek üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığınca bir uçak görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Uçağın kara kutusu bulundu
Öte yandan Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti Vali Yardımcısı Cafer Meydani, düşen uçağın kara kutusunun bulunduğunu bildirdi.

Meydani, kara kutunun Kiyar ilçesindeki Helen Dağı'nda bulunduğunu kaydetti.

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taheriyan Fard, yazılı açıklamasında, kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulundu.

Akşam saatlerinde İstanbul'a gelmek için Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan Başaran Holding'e ait özel Türk uçağı, ülkenin güneybatısındaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Kiyar ilçesinin Durk Enar köyü yakınlarına düşmüş, kazada 3'ü mürettebat 11 yolcunun hayatını kaybettiği duyurulmuştu.
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