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Irma Kasırgası Florida'ya ulaştı

Karayipler'de can kaybına ve büyük hasara yol açan Irma Kasırgası, ABD'nin Florida eyaletinin güney kıyılarına ulaştı.

Irma Kasırgası Florida'ya ulaştı

Karayipler'de can kaybına ve büyük hasara yol açan Irma Kasırgası, ABD'nin Florida eyaletinin güney kıyılarına ulaştı.

10 Eylül 2017 Pazar 22:27
Irma Kasırgası Florida'ya ulaştı

NEW YORK(AA) - ABD'nin Florida eyaletinin güney kıyılarına ulaşan Irma kasırgası nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

Irma kasırgasının etkili olduğu Florida eyaletinin Key West kenti yakınlarında şiddetli rüzgar nedeniyle aracının kontrolünü kaybederek ağaca çarpan bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Saatteki hızı yaklaşık 210 kilometreye ulaşan 4. kategorideki Irma kasırgası Miami'de su baskınları ve sele neden oldu. Su seviyesinin 60 santimetreye kadar ulaştığı kentte, şiddetli rüzgarın etkisiyle bir vinç devrildi.

1 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı

Nüfusunun yaklaşık üçte biri (6,5 milyon kişi) için zorunlu tahliye kararının alındığı Florida eyaletinde 1 milyondan fazla kişinin elektriksiz kaldığı belirtildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, Irma kasırgasının saatler içinde Florida eyaletinin kuzeybatısına doğru ilerleyeceğini bildirildi.

Irma kasırgasının Fort Myers ve 3 milyon nüfuslu Tampa şehirlerini etkisi altına alması bekleniyor.

Öte yandan Kuzey Carolina, Güney Carolina, Georgia ve Virginia eyaletlerinde de kısmen veya eyalet genelinde acil durum ilan edildi.

27 kişinin ölümüne neden olmuştu

ABD Ulusal Meteoroloji Dairesi bölge için olası hortum alarmı verildiğini duyurmuştu.

Miami'nin kuzeyindeki Hardee County bölgesinde ise iki arabanın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş, hava şartlarının kazadaki rolünün henüz bilinmediği açıklanmıştı.

Irma kasırgası, ABD'ye ulaşmadan önce vurduğu Karayipler'de ise en az 27 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Muhabir: Betül Yürük

Anahtar Kelimeler:
DünyaFloridaIrma KasırgasıKarayiplerMiami
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