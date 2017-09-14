İş Bankası ve Hepsiburada'dan

İSTANBUL (AA) - İş Bankası müşterilerinin Hepsiburada'dan alışveriş yaparken kredi kullanmasına imkan sağlayan kredili alışveriş dönemi başladı.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre banka ve Hepsiburada'nın imza attığı işbirliği ile internet alışverişlerinde tüketicilere kolaylık sağlayan Anında Alışveriş Kredisi adlı yeni bir ödeme sistemi hayata geçirildi.

Türkiye'de bir ilk olan bu yöntemle İş Bankası müşterileri, Hepsiburada'dan yapacakları 750 lira ile 15 bin lira arasındaki alışverişlerini, siparişlerini verdikleri sırada 48 aya varan taksitlerle kolaylıkla yapabiliyor.

Banka müşterileri bu altyapı sayesinde alışveriş yaparken, kredi faizine ek bir ücret ödemeden 7 gün 24 saat anında kredi kullanabiliyor.

İş Bankası müşterilerinin satın almak istedikleri ürünlere 48 aya varan geri ödeme seçenekleriyle sahip olabilmesini sağlayan Anında Alışveriş Kredisi, arka planında Uygulama Programlama Arayüzü (Application Programming Interface-API) teknolojisini kullanıyor.

Bu teknoloji sayesinde tüketiciler, Hepsiburada platformundan farklı bir siteye yönlendirilmeksizin, aynı platform içerisinde hem alışverişlerini tamamlama hem de İş Bankası'ndan Anında Alışveriş Kredisi kullanarak kolayca ödeme yapma imkanı buluyor.

- "Banka olarak online alışveriş ve kredi ihtiyacını birleştirdik"





Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, e-ticaret sektöründe Türkiye'de bir ilk olan bu ödeme yöntemi ile banka olarak online alışveriş ve kredi ihtiyacını birleştirdiklerini belirterek, "İlk olarak Hepsiburada işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz Anında Alışveriş Kredisi hizmetimiz hem alışverişlerinde dijital kanalları kullanan müşterilerimizin ihtiyaçlarına hızlı ve güvenli bir çözüm sunuyor, hem de e-ticaret firmalarının satışlarına anında destek sağlayacak bir yenilik getiriyor." ifadelerini kullandı.

Hepsiburada Mali İşler Grup Başkanı Korhan Öz ise e-ticaret alanında müşteri deneyimini geliştiren ve etkileyen en önemli faktörler arasında kolaylık ve hızın geldiğini bildirdi.

Hepsiburada yeni hizmetleri müşterilerine sunarken, her zaman hayatları daha da kolaylaştırmayı hedeflediğini aktaran Öz, İş Bankası ile yaptıkları işbirliği ile Türkiye'de bireysel kredi ile alışveriş yaptıran ilk online alışveriş platformu olarak e-ticarette yeni bir çığır açtığını dile getirdi.

Öz, "Bu çok önemli yeniliği İş Bankası ile işbirliğinin bir sonucu olarak gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. İş Bankası'nın bu yeni ödeme sistemi sayesinde, Hepsiburada üzerinden alışveriş yapan İş Bankası müşterileri, hem alışverişini yapıyor hem de kolayca kredisini kullanmış oluyor. Üstelik bu işlemi, Hepsiburada sayfasındaki alışveriş deneyiminden ayrılmadan gerçekleştirme fırsatı yakalıyorlar." ifadelerini kullandı.



