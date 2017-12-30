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İşçi-işveren uyuşmazlığında yeni dönem başlıyor

İşçi-işveren uyuşmazlıklarında zorunlu hale getirilen arabuluculuk, 1 Ocak 2018'de uygulanmaya başlanacak.

İşçi-işveren uyuşmazlığında yeni dönem başlıyor

İşçi-işveren uyuşmazlıklarında zorunlu hale getirilen arabuluculuk, 1 Ocak 2018'de uygulanmaya başlanacak.

30 Aralık 2017 Cumartesi 12:42
İşçi-işveren uyuşmazlığında yeni dönem başlıyor

ANKARA (AA) - AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, işçi-işveren uyuşmazlıklarında arabuluculuğun dava şartı haline gelmesine yönelik düzenlemeyi de içeren İş Mahkemeleri Kanunu'nun yürürlüğe girmesinin ardından söz konusu uyuşmazlıklar arabulucuya gitmeden mahkemeye taşınamayacak.

Yeni uygulama, 1 Ocak 2018'den itibaren hayata geçecek. Uygulamayla işe iade davaları dahil olmak üzere bireysel iş uyuşmazlıklarında, alacak ya da tazminat taleplerinde, kıdem ve ihbar tazminatında, fazla mesai ücreti, kötü niyet tazminatı gibi konularda arabulucuya başvurulacak.

İşçi ve işveren, dava açmadan önce arabulucuya başvuracak. Müracaatlar, 108 adliyede kurulan arabuluculuk bürolarına yapılacak. Başvurularda, yargı gideri, harç, tanık, bilirkişi ücreti gibi bir ödeme yapma zorunluluğu bulunmayacak.

Arabuluculuk görüşmeleri 3 hafta içerisinde tamamlanacak. Zorunlu durumlarda arabulucu tarafından bu süre en fazla bir hafta daha uzatılabilecek. Böylece, işçi-işveren uyuşmazlıklarında uzun yıllar süren mahkeme süreçleri sona erecek.

Tarafların anlaşamaması durumunda ilk 2 saatlik arabuluculuk ücreti Adalet Bakanlığı tarafından karşılanacak. Anlaşma sağlanması halinde ise arabuluculuk hizmeti karşılığında anlaşılan miktarın yüzde 3'ü bir taraf, yüzde 3'ü de diğerince ödenecek. Ücretin tamamını taraflardan biri de karşılayabilecek.

Arabuluculuk görüşmeleri gizli yapılacak, işçi ve işverenin kendi aralarında yaptığı anlaşma, sözleşme metninde gizli kalacak. Arabulucu da bu gizliliğe uyacak.

Görüşmeler olumsuz sonuçlanırsa dava açılabilecek

Taraflar anlaştığında arabulucu anlaşma metni hazırlayacak, anlaşılan hususlarla ilgili bir daha dava açılamayacak. Böylece sorun tamamen çözülecek.

Görüşmeler sonrasında anlaşma sağlanamaması durumunda ise taraflar mahkemelere dava açabilecek.

"Hazırlıklarımız ve çalışmalarımız tamamlandı"

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş uyuşmazlıklarındaki arabuluculuk uygulaması için çalışmaların tamamlandığını bildirdi.

Arabuluculuk uygulamasının önemli bir düzenleme olduğunu vurgulayan Öztatar, şunları kaydetti:

"Şu anda 7 bin 818 arabulucumuz var. Bütün illerimizde ve Adalet Komisyonlarımızın bulunduğu yerlerde arabulucularımız görev yapıyor. Hazırlıklarımız ve çalışmalarımız tamamlandı. İşçi-işveren uyuşmazlıklarında tarihi reformu hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Barışçıl ortamda görüşmelerin yapılacağı arabuluculukla hem işçimiz hem de işverenimiz kazanacak."

Anahtar Kelimeler:
Adalet BakanlığıArabuluculuk Daire Başkanı Hakan ÖztatarArabuluculuk Daire Başkanlığıİşçi-işveren UyuşmazlığıTürkiye
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