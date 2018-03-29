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İsim sorgulayarak rehberlik hizmeti veren sitelere erişim engeli

Telefon numarasından isim sorgulayarak rehberlik hizmeti sağlayan 70 mobil uygulama ve internet sitesine erişim engeli getirildi.

İsim sorgulayarak rehberlik hizmeti veren sitelere erişim engeli

Telefon numarasından isim sorgulayarak rehberlik hizmeti sağlayan 70 mobil uygulama ve internet sitesine erişim engeli getirildi.

29 Mart 2018 Perşembe 22:22
İsim sorgulayarak rehberlik hizmeti veren sitelere erişim engeli

ANKARA (AA) - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğine başvurarak, aralarında GetContact'in de bulunduğu telefon numarasından isim sorgulayarak rehberlik hizmeti sağlayan 70 mobil uygulama ve internet sitesine erişim engeli getirilmesini talep etti.

Talebi değerlendiren Hakimlik, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, TCK'nin 136. maddesinde düzenlenen "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçunun niteliği, 25 Ocak 2018 tarihli ve 30312 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 21 Aralık 2017 tarihli ve 2017/61 sayılı kararının kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, talebe konu internet adreslerindeki program, uygulama, içerik veya diğer iletişim sistemleri kullanılarak kişisel verilerin hukuka aykırı olarak elde edilmesi, işlenmesi ve kaydedilmesinin söz konusu olduğu anlaşıldığından, 5651 sayılı yasanın (İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun) 8/A maddesi gereğince suç işlenmesinin önlenmesi, kişilerin can ve mal güvenliği ile milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması yönünde talebin kabulüne karar verdi.

Hakimlik, telefon numarasından isim sorgulayarak rehberlik hizmeti veren 70 mobil uygulama ve sitesine erişim engeli getirilmesine hükmetti.

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, son dönemde kullanıcıların yaptıkları sorgulamaların ekran görüntülerini alarak sosyal medya hesaplarında paylaşmasıyla popülerlik kazanan "GetContact" ve benzeri uygulamaların kişisel bilgilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesine neden olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Yoğun ilgi gösterilmişti

Başka kişilerin telefon rehberlerinde nasıl kayıtlı olduğunu merak eden kullanıcılar, numara sorgulaması yapabilmek için bu uygulamalara yoğun ilgi göstermişti.

Kişilerin telefon numarası ve diğer bilgilerini toplayarak rehber oluşturan mobil uygulamalar ve internet siteleri, kişisel verilerin korunmasına yönelik endişeleri de beraberinde getirmişti.

Muhabir: Zafer Fatih Beyaz-Arife Yıldız Ünal-Serdar Açıl

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