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İşletme okudu sevdiği işi seçti

İşletme bölümünden mezun olduktan sonra pandomim sanatına yönelen Evren Ersan, sokak gösterileriyle sevdiği işi yapıyor.

İşletme okudu sevdiği işi seçti

İşletme bölümünden mezun olduktan sonra pandomim sanatına yönelen Evren Ersan, sokak gösterileriyle sevdiği işi yapıyor.

25 Mart 2018 Pazar 11:52
İşletme okudu sevdiği işi seçti

ANKARA (AA) - Murat Kaynak - Başkentli pandomim sanatçısı Evren Ersan, sokak sanatlarının sıra dışı örneklerinden olan pandomimle gerçekte kim olduğunu ortaya çıkarma şansı yakaladığını söyledi.

Ersan, AA muhabirine yaptığı açıklamada Celal Bayar Üniversitesi işletme bölümü mezunu olduğunu ancak babasının yönlendirmesiyle tiyatroyla ilgilenmeye başladığını söyledi.

Tiyatronun 1995 yılından bu yana hayatında olduğunu dile getiren Ersan, zamanla, unutulmaya yüz tutan sokak sanatlarının sıra dışı örneklerinden olan pandomime ilgi duymaya başladığını söyledi.

Pandomim sanatının inceliklerini öğrendikten sonra Kızılay Meydanı'nda halka açık yerlerde gösteriler yapmaya başladığını anlatan Ersan, insanı hayal dünyasına götüren pandomim gösterilerini vatandaşların şaşkınlık ve ilgiyle izlediklerini söyledi.

Pandomimi, "İnsanın iç dünyasını imgelerle ifade etmesi" olarak nitelendiren Ersan, "Pandomim sözsüz oyunla karıştırılıyor. Oysa sözsüz oyunda bir kadın karşınızda varmış gibi sarılırsınız ama pandomimde bir kadına aşkınızı anlatırken içinizden bir kuş uçurursunuz. Pandomim daha evrensel bir şey, bizi, hepimizi anlatan bir sanat." diye konuştu.

Pandomimin "hakikat" olduğunu dile getiren Ersan, "Pandomimde ne kadar gerçeklikte yaşıyoruz, onu sorguluyoruz. Doğuyoruz, etiketlerimiz yapıştırılıyor. Ama aslında içimizde başka bir şey var. Yunus Emre, 'Bir ben var benden içeri' demiş ya, aynen öyle. Gerçekte kimim ben, pandomimde onu ortaya çıkarma şansı yakalıyorum." ifadelerini kullandı.

Düş Kapanı Sanat Merkezi'nde verdiği eğitimlerle 2,5 yıldır sanatının inceliklerini öğreten Ersan, aynı zamanda senaryosunu yazıp yönetmenliğini ve oyunculuğunu üstlendiği "Deli Saçması" oyununu sahneliyor.

"Sanat halk içindir" anlayışıyla toplumun her kesiminin anlayacağı bir oyun kaleme aldığını dile getiren Ersan, tiyatronun sadece bir kesime ait gibi görüldüğünü, pek çok kişide "Tiyatro bize gelmez." düşüncesinin bulunduğunu belirtti. Ersan, "Tiyatroya elit kesim, enteller gider, gibi bir mantık var. Biz buna inanmıyoruz. Tiyatro, sanat herkese gelir." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
IşletmePandomimYaşam
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