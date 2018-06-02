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İsmailağa Camiası'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

İsmailağa Camiası, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.

İsmailağa Camiası'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

İsmailağa Camiası, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.

02 Haziran 2018 Cumartesi 23:47
İsmailağa Camiası'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

İSTANBUL (AA) - Camianın resmi web sitesinde "Birlik ve İstikrar İçin" başlığıyla yayımlanan açıklamada, başta Kudüs olmak üzere, İslam coğrafyalarının maddi-manevi, alenen ve pervasızca işgal edildiği, bölünüp parçalandığı, terör ve kaosla istikrarsızlaştırıldığı bugün, ümmetin ve milletin yegane ümidi haline gelmiş Türkiye'ye ve liderine de her gün değişen yöntem ve vasıtalarla saldırıların devam ettiği belirtildi.

"Cenab-ı Hakk'a hamdolsun, millet ve devlet olarak, çok yakın tarihlerde ülkemize, insanımıza, dinimize, diyanetimize, tarihimize ve değerlerimize üst üste yapılan saldırılar, ihanetler ve kurulan tuzaklardan, Allah'ın inayeti, müminlerin feraseti, büyüklerimizin duası, milletimizin direnişi ve liderlerimizin hak ve hakikat davasındaki kararlı duruşuyla kurtulmuş bulunuyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, tehditler ve tuzakların henüz sona ermediği, bugünlerde değişen usul ve vasıtalarla sürdürdürülen düşmanlıkların da Allah'ın izniyle netice vermeyeceği vurgulandı.

Bugün ülkede yeni bir idari tercih mükellefiyetiyle karşı karşıya bulunulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sömürgeci zihniyetlerin mutlaklaştırdıkları idare şekillerini değil, insanlığın barış ve huzurunu, izzet ve şerefini tekeffül eden sistem ve idare ruhuna daha yakın bulduğumuz Cumhurbaşkanlığı Yönetim Modelinin, insanımız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Bu yeni yönetim modelinde hak, hakikat, hukuk, adalet ve liyakat şartlarını haiz bir yönetim inşa edeceğine inandığımız ve beklediğimiz, istikrarın teminatı gördüğümüz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarını tercih ettiğimizi kardeşlerimiz ve milletimizle paylaşıyoruz. Nihai olarak, Efendi Hazretlerimizin ikaz buyurdukları, cemaatimizle alakası bulunmayan, cemaatimizin hassasiyetleri ve ruhuna aykırı telkinlere, fitne ve fesat faaliyetlerine karşı duyarlı ve sorumlu davranmamız gerektiğini hatırlatır, Mevla Te'ala'dan, başta memleket idarecileri olmak üzere, hepimizi üstün ahlak, hidayet ve istikamet üzere sabit kılmasını niyaz ediyoruz."

Muhabir: Etem Geylan

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Politika
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