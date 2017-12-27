İspanya ekonomisi Katalonya krizine rağmen büyüyor

MADRİD (AA) - İspanya Merkez Bankası, ülke ekonomisinin, Katalonya'daki bağımsızlık girişimlerinin getirdiği belirsizliğe rağmen yılın son çeyreğinde yüzde 0,8 büyümesinin beklendiğini açıkladı.

Merkez Bankası, yazılı açıklamasında büyüme trendinin güçlü ihracat sayesinde devam ettiğini belirtti. Yılın son üç ayında yüzde 0,8'lik bir büyüme öngören banka, yüksek ihracatın bağımsızlık girişimleriyle beraber ortaya çıkan Katalonya'daki ekonomik kaybı dengelediğini bildirdi.

Son çeyrekteki büyümeye ilişkin resmi veriler, gelecek ay ulusal istatistik kurumu tarafından açıklanacak.

İspanya ekonomisinin 2017'de yüzde 3,1 büyümesi bekleniyor. Ancak hükümet 2018'e ilişkin büyüme beklentisini Katalonya krizi nedeniyle yüzde 2,6'dan yüzde 2,3'e çekti.

2013'ün sonlarına doğru resesyondan çıkan İspanya, Avrupa'nın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri.







