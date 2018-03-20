Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
115803
ALTIN
166.788
DOLAR
3.9437
STERLİN
5.5317
EURO
4.8649
Ersan İlyasovalı Sixers kazandı
Ersan İlyasovalı Sixers kazandı
Beşiktaş liderliğe hasret kaldı
Beşiktaş liderliğe hasret kaldı
Adebayor yıllara meydan okuyor
Adebayor yıllara meydan okuyor
A Milli Takım aday kadrosunda değişiklik
A Milli Takım aday kadrosunda...
Villarreal'i galibiyete Enes taşıdı
Villarreal'i galibiyete Enes taşıdı

İspanya'da çalınan aracına Türkiye'de kavuştu

İspanya'dan çalınan ve şasi numarası değiştirilerek Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye getirilen lüks otomobil, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bulunarak sahibine teslim edildi.

İspanya'da çalınan aracına Türkiye'de kavuştu

İspanya'dan çalınan ve şasi numarası değiştirilerek Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye getirilen lüks otomobil, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bulunarak sahibine teslim edildi.

20 Mart 2018 Salı 11:26
İspanya'da çalınan aracına Türkiye'de kavuştu

EDİRNE (AA) - İspanya'da 2016 yılında çalınan lüks otomobil, şasi numarası değiştirilerek Bulgaristan üzerinden getirildiği Türkiye'de bulundu.

Alınan bilgiye göre, 2 yıl önce İspanya'da çalınan lüks otomobilin şasi numarası Almanya'da bulunan aynı markaya ait farklı bir model araç ile değiştirilip Bulgaristan'a getirildi.

Bulgaristan'da ise lüks otomobile, tescilli farklı bir model aracın plakası takıldı.

Bu araçla Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen Bulgaristan vatandaşları N.V.T ile I.D.D, işlemleri sonrası ülkeye giriş yaptı. Gümrük çalışanları, aynı gün sınır kapısından farklı bir araçla çıkan bu iki kişiden şüphelendi.

Şüphelilerin sorgularında, lüks otomobili İstanbul'da bıraktıklarını ve araç üzerinde değişiklikler yaptıklarını itiraf etmeleri sonrası araç gümrüğe getirildi. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Aracın ilk sahibine ulaşılması sonrası Türkiye'ye gelen İspanyol vatandaşı, 2 yıl sonra aracına kavuştu. Aracını teslim alan İspanyol vatandaşı, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkarak ülkesine döndü.

10 yıla kadar hapis istemi

Olayın aydınlanmasının ardından sahte plakalı ve şasi numaralı aracı Türkiye’ye getiren Bulgar vatandaşı N.V.T. ile aracı Türkiye’ye götürmesi için vekalet veren ve aracın gerçek sahibi olarak gözüken I.D.D. hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma sonucunda iki şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Cumhuriyet Savcısı Halil Abdülkerim Kardaş tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheliler N.V.T. ile I.D.D'nin “resmi belgede sahtecilik” ve “aldatıcı işlem ve davranışlarla eşyayı ithal etme” suçlarından toplam 10 yıla kadar hapis cezası ve 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

Muhabir: Hakan Mehmet Şahin

Anahtar Kelimeler:
HırsızlıkLüksMaseratiOtomobilTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'İsrail kızımın davasını dünyadan saklamak istiyor'
'İsrail kızımın davasını dünyadan saklamak istiyor'
'ABD'de radikal güç ve acımasızlık öne çıkacak'
'ABD'de radikal güç ve acımasızlık öne çıkacak'
Yaşlılar 'geri dönüşümle' hayata bağlanıyor
Yaşlılar 'geri dönüşümle' hayata bağlanıyor
Ekonomik zenginlik tek başına ülkelere mutluluk getirmiyor
Ekonomik zenginlik tek başına ülkelere mutluluk getirmiyor
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: TİKA insani perspektifli bir yardım kuruluşu
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: TİKA insani perspektifli bir yardım kuruluşu
YKS başvuruları yarın sona erecek
YKS başvuruları yarın sona erecek
Afrin'deki ailelere insani yardım
Afrin'deki ailelere insani yardım
Kayseri merkezli 18 ilde FETÖ/PDY operasyonu
Kayseri merkezli 18 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim