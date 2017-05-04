Isparta'da korkutan yangın; Hala söndürülemedi

Isparta il merkezinde bir işyerinde çıkan yangına çok sayıda itfaiye aracı müdahale ediyor. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangını söndürme çalışmaları devam ediyorIsparta'da inşaat malzemeleri satan bir işyerinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Bugün saat 16.00 sıralarında Yeni Sanayi Sitesi'nde inşaat malzemeleri satan bir işyerinde yangın çıktı. Mantolama işleminde kullanılan köpüklerin de bulunduğu işyerinde çıkan yangın hızla büyüdü. Isparta Belediyesi'ne ait 6 itfaiye aracının müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.Alevlerin, işyerinin yakınında bulunan depoya sıçrama ihtimali üzerine vatandaşlar, depoda bulunan köpükleri boşaltmaya çalışıyor.