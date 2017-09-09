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İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinliler için cenaze töreni

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden iki Filistinli, Batı Şeria'da binlerce kişinin katıldığı cenaze törenlerinin ardından toprağa verildi.

İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinliler için cenaze töreni

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden iki Filistinli, Batı Şeria'da binlerce kişinin katıldığı cenaze törenlerinin ardından toprağa verildi.

09 Eylül 2017 Cumartesi 16:19
İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinliler için cenaze töreni

RAMALLAH (AA) - İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden iki Filistinli, Batı Şeria'da binlerce kişinin katıldığı cenaze törenlerinin ardından toprağa verildi.

Geçen ay gözaltına alındığı sırada İsrail askerleri tarafından vurularak ağır yaralanan ve pazartesi günü hayatını kaybeden Filistinli tutuklu Raid es-Salihi (21) ile "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla öldürüldükten sonra bir süredir naaşı alıkonulan Filistinli genç Kuteybe Zehran (17) için Batı Şeria'da geniş katılımlı cenaze törenleri düzenlendi.

Binlerce Filistinlinin katıldığı cenaze törenlerinin ardından Salihi Beytullahim'de, Zehran ise Tulkerm'de toprağa verildi.

Gözaltına alınırken vurulan Salihi için düzenlenen törende kalabalığın sık sık intikam sloganları attığı, esnafın Beytullahim genelinde kepenk kapattığı görüldü.

Muhabir: Hacer Başer

Anahtar Kelimeler:
Batı ŞeriaCenaze TöreniDünyaFilistinliİsrail
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