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İsrail, Filistinli cesur kız Temimi'nin gözaltı süresini 5 gün uzattı

Filistinli cesur kız Temimi ile annesi Neriman'ın gözaltı süresi 5 gün uzatıldı, kuzeni Nur'un kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi.

İsrail, Filistinli cesur kız Temimi'nin gözaltı süresini 5 gün uzattı

Filistinli cesur kız Temimi ile annesi Neriman'ın gözaltı süresi 5 gün uzatıldı, kuzeni Nur'un kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi.

28 Aralık 2017 Perşembe 23:34
İsrail, Filistinli cesur kız Temimi'nin gözaltı süresini 5 gün uzattı

RAMALLAH (AA) - İsrail mahkemesi, işgal altındaki Batı Şeria'da "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi Ahed et-Temimi ile annesi Neriman'ın gözaltı süresini 5 gün uzattı.

Ramallah kentinin batısındaki Ofer Askeri Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Hanzala Cesaret Ödülü sahibi 16 yaşındaki Filistinli Temimi ile annesi Neriman'ın, sorgusuna devam edilmesi için gözaltı sürelerinin 5 gün uzatılmasına karar verildi. Mahkeme, Temimi ailesinin avukatının yaptığı itiraz sonucu sadece Nur Naci et-Temimi'nin 48 saatliğine ve bin 400 dolar kefaletle serbest bırakılmasına hükmetti.

İsrail askerleri, Temimi'yi, 19 Aralık'ta Ramallah'ta ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenledikten sonra gözaltına almıştı.

Temimi'nin annesi Neriman'ın ise kızıyla ilgili bilgi almak üzere gittiği Ramallah'ın doğusundaki gözaltı biriminde İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı kaydedilmişti. Ofer Askeri Mahkemesi, 25 Aralık'ta Temimi ailesinin gözaltı süresini 4 gün uzatmıştı.

"Filistinli cesur kız" olarak bilinen Ahed, 2012 yılında ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülünü"ne layık görülmüştü.

"İsrail askerine kafa tutan Filistinli kız" olarak dünya gündemine gelen Ahed, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Ahed Et-Temimiİsrail Askerleri
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