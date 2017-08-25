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İsrail, iki yılda "binlerce Arap’ın vatandaşlığını" iptal etti

İsrail’in Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail İçişleri Bakanlığı son iki yılda Necef Çölü’nde yaşayan binlerce Arap’ın vatandaşlığını iptal etti.

İsrail, iki yılda "binlerce Arap’ın vatandaşlığını" iptal etti

İsrail’in Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail İçişleri Bakanlığı son iki yılda Necef Çölü’nde yaşayan binlerce Arap’ın vatandaşlığını iptal etti.

25 Ağustos 2017 Cuma 19:47
İsrail, iki yılda

KUDÜS (AA) - İsrail’in, ülkenin güneyindeki Nakab bölgesinde (Necef Çölü) yaşayan binlerce Arap'ın (Filistinlinin) İsrail vatandaşlığını iptal ettiği bildirildi.

İsrail’in Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail İçişleri Bakanlığı son iki yıl içinde Necef Çölü’nde yaşayan binlerce Arap’ın vatandaşlığını iptal etti.

Gazetenin haberinde vatandaşlığı iptal edilen binlerce Filistinlinin “vatandaş statülerinin” değiştirilerek “oturum hakkı sahibi” statüsü verildiği, dolayısıyla söz konusu kişilerin vatandaşlık haklarından tamamen mahrum kaldığı kaydedildi.

Arap milletvekillerinden tepki

Haaretz gazetesinin bu "skandalı" deşifre etmesinin ardından, İsrail meclisindeki (Knesset) Ortak Arap Listesi Blokuna bağlı Arap milletvekilleri bu uygulamaya tepki gösterdi.

Arap milletvekili Talip Ebu Arar tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Uygulama Necef’te yaşayan Arapların adres değişimi, kimlik kartlarını yenileme veya pasaport çıkarma için Bir’us Seb’a (Beerşeva) kentindeki devlet dairelerine başvuru yaptıklarında ortaya çıkmıştır. İçişleri Bakanlığı olayı yargıya taşımadan önce vatandaşlıkları iade etmelidir.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan yazılı bir açıklama yapan milletvekili Cuma Zabarka ise “Bu skandalın deşifre edilmesi ve İçişleri Bakanlığının olayı doğrulamasıyla beraber buradan, topraklarımızdaki meşru varlığımıza kasten yürütülen politikaların ardından, bizi tedricen vatanımızdan kovma çabalarına karşı eli-kolu bağlı durmayacağımızı vurgulamak isteriz.” dedi.

Zabarka açıklamasında, vatandaşlığın sürekli oturum hakkı ile değiştirilmesinin Arapların tüm haklardan mahrum bırakılması anlamına geldiğine vurgu yaparak, “Necef’teki binlerce Arap’ın (Filistinlinin) vatandaşlığının iptal edilmesi düşmanca bir politikadır ve İsrail’in kendi kanunlarına dahi aykırıdır. Biz vatandaşlık hakkımızı tarihimize ve vatanımıza olan aidiyetimizden alıyoruz, sahtekar haydutlardan değil.” ifadelerine yer verdi.

Muhabir: Eshat Fırat

Anahtar Kelimeler:
Dünyaİsrailİsrail VatandaşlığıNakab Bölgesinde
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