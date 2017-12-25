ATİNA (AA) - Psihiko semtinde İsrail Büyükelçiliğinin bulunduğu caddeye sabaha karşı gelen motosikletli yaklaşık 10 kişilik grup, elçilik binasının duvarlarına içinde boya bulunan çok sayıda şişe fırlattı.
Muhabir: Mehmet Hatipoğlu
Yunanistan’da anarşist Ruvikonas grubu, İsrail’in Atina Büyükelçiliğine boyalı saldırı düzenledi.
ATİNA (AA) - Psihiko semtinde İsrail Büyükelçiliğinin bulunduğu caddeye sabaha karşı gelen motosikletli yaklaşık 10 kişilik grup, elçilik binasının duvarlarına içinde boya bulunan çok sayıda şişe fırlattı.
Muhabir: Mehmet Hatipoğlu