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İsrail'in Esed rejimini vurduğu iddia edildi

Esed rejimi, İsrail'in, dün gece geç saatlerde Hama'daki karargahına saldırı düzenlediğini öne sürdü.

İsrail'in Esed rejimini vurduğu iddia edildi

Esed rejimi, İsrail'in, dün gece geç saatlerde Hama'daki karargahına saldırı düzenlediğini öne sürdü.

07 Eylül 2017 Perşembe 11:59
İsrail'in Esed rejimini vurduğu iddia edildi

ANKARA (AA) - Beşşar Esed rejimi, Hama ilinde kimyasal silah tesisi olduğu bilinen bölgedeki karargahına İsrail'in saldırdığını iddia etti.

BM: Esed rejimi savaş suçu işlediAA, Han Şeyhun katliamı belgelerini UCM'ye sunmuştu'38 sivilin öldüğü hava saldırısını ABD gerçekleştirdi'Esed rejiminin Han Şeyhun'da sarin gazı kullandığı doğrulandı

Rejimin haber ajansı SANA, İsrail'in savaş uçaklarının, Lübnan semalarından saat 02.42'de Hama'nın Masyaf bölgesi yakınlarındaki karargahına saldırdığını duyurdu.

SANA'ya göre, iki rejim askerinin öldüğü saldırıda, karargahta maddi hasar oluştu.

İsrail, henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Masyaf, rejimin kimyasal silah tesislerinden birinin yer aldığı bölge olarak biliniyor.

Muhabirler: Mohammed Karabagak, Levent Tok

Anahtar Kelimeler:
Beşşar Esed RejimiDünyaHamaİsrailKimyasal Silah Tesisi
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