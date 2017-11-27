Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
105049
ALTIN
162.438
DOLAR
3.9008
STERLİN
5.2148
EURO
4.6566
Fenerbahçe'yi orta sahası sırtlıyor
Fenerbahçe'yi orta sahası sırtlıyor
Yabancı futbolcuda mevki ve kaliteye göre sınırlama önerisi
Yabancı futbolcuda mevki ve kaliteye...
Dursun Özbek'ten Tudor açıklaması
Dursun Özbek'ten Tudor açıklaması
Milan'da Montella dönemi sona erdi
Milan'da Montella dönemi sona erdi
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur...

İsrail'in yıkım kararı Kudüslü 138 aileyi evsiz bırakacak

İsrail, Kudüs'ün kuzeyindeki Kefer Akab beldesinde 138 daire ve bir mescitten oluşan 6 binayı "ruhsatsız olduğu ve caddeyi böldüğü" iddiasıyla yıkmaya hazırlanıyor.

İsrail'in yıkım kararı Kudüslü 138 aileyi evsiz bırakacak

İsrail, Kudüs'ün kuzeyindeki Kefer Akab beldesinde 138 daire ve bir mescitten oluşan 6 binayı "ruhsatsız olduğu ve caddeyi böldüğü" iddiasıyla yıkmaya hazırlanıyor.

27 Kasım 2017 Pazartesi 14:43
İsrail'in yıkım kararı Kudüslü 138 aileyi evsiz bırakacak

RAMALLAH (AA) - KAYS EBU SAMRA - İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesi, Kudüs'ün kuzeyindeki Kefer Akab beldesinde 138 daire ve bir mescitten oluşan 6 binayı "ruhsatsız olduğu ve caddeyi böldüğü" iddiasıyla yıkmaya hazırlanıyor.

Filistinli aileler, Kudüs Belediyesi'nin geçen eylül ayında aldığı yıkım kararına yaptıkları itirazın İsrail mahkemesi tarafından reddedilmesi üzerine, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için son çare olarak uluslararası kuruluşlardan ve insan hakları örgütlerinden destek bekliyor.

"Tüm birikimlerimiz bir anda yok olacak"

İsrail'in evsiz bırakmakla tehdit ettiği 138 aileden sadece biri olan Eymen Ramiye, yaşadıkları mağduriyeti AA muhabirine anlattı.

Binbir zahmetle satın aldıkları Ayrım Duvarı yakınındaki evlerine taşınalı henüz 14 ay olduğunu belirten Ramiye, "On sekiz yıllık çalışmamın ürünü olan tüm birikimimi ve eşime ait altınları satarak bu daireyi satın aldım. Ödemelerim ise hala devam ediyor. İsrail belediyesinin söz konusu yıkım planını uygulamaya koyması halinde yılların emeği, tüm birikimlerimiz bir anda yok olacak." dedi.

Konut fiyatlarındaki pahalılık ve yüksek vergiler nedeniyle Kudüs'ün içlerinden buraya göçe zorlandıklarını ifade eden Ramiye, "Nereye gidebiliriz? Burası bizim evimiz ve burada kalmak da en doğal hakkımız. Eğer evleri yıkmak istiyorlarsa gelsinler başımızın üstüne yıksınlar, bizim hiçbir yere gitmeye niyetimiz yok." diye konuştu.

Muhabir: Mehmet Nuri Uçar, Qays Abu Samra

Anahtar Kelimeler:
183 AileDünyaİsrail'e Bağlı Kudüs BelediyesiKefer Akab BeldesiYıkma Planı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Velilerin seyyar 3D sinema tepkisi büyüyor
Velilerin seyyar 3D sinema tepkisi büyüyor
Akıllı telefon bağımlılığına karşı 'Vekil Telefon'
Akıllı telefon bağımlılığına karşı 'Vekil Telefon'
Ehliyetsiz 56 yıl araç kullandığı ortaya çıktı
Ehliyetsiz 56 yıl araç kullandığı ortaya çıktı
Ankara Üniversitesine Avrupa'dan 2 ödül birden
Ankara Üniversitesine Avrupa'dan 2 ödül birden
Edirne'de motosiklet ambulanslar hizmet verecek
Edirne'de motosiklet ambulanslar hizmet verecek
Romanya'daki Cahit Arf kütüphanesi yenilendi
Romanya'daki Cahit Arf kütüphanesi yenilendi
'Sevgiyle büyüttükleri çiçekler' kenti süslüyor
'Sevgiyle büyüttükleri çiçekler' kenti süslüyor
Gençlik kamplarının sayısı artırılacak
Gençlik kamplarının sayısı artırılacak

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim