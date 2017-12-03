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İstanbul'a kar geliyor

İstanbul’da hafta başından itibaren genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışın salı gecesi ve çarşamba günü kentin kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar olarak görüleceği tahmin ediliyor.

İstanbul'a kar geliyor

İstanbul’da hafta başından itibaren genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışın salı gecesi ve çarşamba günü kentin kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar olarak görüleceği tahmin ediliyor.

03 Aralık 2017 Pazar 14:34
İstanbul'a kar geliyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da salı gecesi ve çarşamba günü kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, halen mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların yaşandığı ülkemizin, yarından itibaren kuzeybatı kesimlerinden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisinde kalacağı tahmin ediliyor.

Soğuk hava dalgasıyla hava sıcaklıklarının hissedilir oranda 8-16 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi beklenirken, hava sıcaklıklarındaki azalmayla kuzey, iç ve doğu kesimlerinde kar yağışları öngörülüyor.

İstanbul’da genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışın salı gecesi ve çarşamba günü kentin kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar olarak görüleceği tahmin ediliyor.

Bugün akşam saatlerinden itibaren Trakya, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında yağışların başlaması bekleniyor.

İstanbul'da yarın sağanakla en düşük hava sıcaklığının 12, en yüksek hava sıcaklığının 14 derece olması bekleniyor. Salı günü de yağmurun yağacağı, hava sıcaklığının en düşük 5, en yüksek 7 derece olması tahmin ediliyor.

Karla karışık yağmur beklenen çarşamba günü hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor. Hava sıcaklığının 4 ila 9 derece olması beklenen perşembe gününün ardından cuma günü az bulutlu ve sıcaklığın 8-13 derece olması tahmin ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) internet sitesinde yapılan açıklamada da "Mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yeni hafta başından itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı sistemin etkisiyle yurt genelinde hissedilir derecede (10-12) azalacağı tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

Muhabir: Zehra Melek Çat

Son Güncelleme: 03.12.2017 11:46
Anahtar Kelimeler:
YağışTürkiyeMeteorolojiİstanbul
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