İstanbul beyaza büründü

İstanbul bu sabaha karla uyandı.İstanbul genelinde başlayan kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Kar yağışının etkisiyle Taksim meydanı beyaza büründü. Öte yandan AKOM, THY ve İBB'den uyarılar geldi. İşte yurtta son dakika hava durumu haberi...İstanbullular adeta donuyor. İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı Taksim Meydanı'nda etkisini artırdı.Zaman zaman etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı. İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı en çok yerli ve yabancı turistleri sevindirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklaması: “İstanbul'da bugün akşam saatlerinden sonra aralıklarla hafif karla karışık yağmur ve yarın sabah ilk saatlere kadar hafif kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL’DA 1 MART HAVA DURUMU

İstanbul'da bu gece ve yarın sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı ve sıfırın altında 2 ila 5 derecelere kadar düşmesi beklendiğinden kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. Başta ulaşım olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Buzlanma ve don olayının bu gece ve yarın Trakya'da şiddetli olmak üzere Marmara bölgesinin genelinde de etkili olması bekleniyor.”

Sözcü