İstanbul Boğazı gemi trafiğine yeniden kapatıldı

Yoğun kar yağışı ve sis yüzünden İstanbul Boğazı gemi trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı. Boğaz'da görüş mesafesinin zaman zaman 50 metrenin aldına düşmesinin ardından, gemiler Karadeniz ve Marmara'da geçiş için beklemeye başladı.

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