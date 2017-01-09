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09 Ocak 2017 Pazartesi 09:11

İstanbul Boğazı gemi trafiğine yeniden kapatıldı

Yoğun kar yağışı ve sis, görüş mesafesini 50 metrenin altına düşürünce Boğaz'dan geçişler durduruldu.

İstanbul Boğazı gemi trafiğine yeniden kapatıldı
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İstanbul Boğazı gemi trafiğine yeniden kapatıldı

Yoğun kar yağışı ve sis yüzünden İstanbul Boğazı gemi trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı. Boğaz'da görüş mesafesinin zaman zaman 50 metrenin aldına düşmesinin ardından, gemiler Karadeniz ve Marmara'da geçiş için beklemeye başladı.
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Anahtar Kelimeler
İstanbul Boğazı Gemi Trafiği
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