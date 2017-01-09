Yoğun kar yağışı ve sis yüzünden İstanbul Boğazı gemi trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı. Boğaz'da görüş mesafesinin zaman zaman 50 metrenin aldına düşmesinin ardından, gemiler Karadeniz ve Marmara'da geçiş için beklemeye başladı.
İstanbul Boğazı gemi trafiğine yeniden kapatıldı
Yoğun kar yağışı ve sis, görüş mesafesini 50 metrenin altına düşürünce Boğaz'dan geçişler durduruldu.
Yoğun kar yağışı ve sis yüzünden İstanbul Boğazı gemi trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı. Boğaz'da görüş mesafesinin zaman zaman 50 metrenin aldına düşmesinin ardından, gemiler Karadeniz ve Marmara'da geçiş için beklemeye başladı.