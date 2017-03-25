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25 Mart 2017 Cumartesi 06:18

İstanbul Boğazı'nda sis ulaşımı etkiliyor

İstanbul Boğazı'nda gece saatlerinde başlayan yoğun sis etkisini sabah erken saatlerde de sürdürüyor.

İstanbul Boğazı'nda sis ulaşımı etkiliyor
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İstanbul Boğazı'nda sis ulaşımı etkiliyor


İstanbul Boğazı'nda gece saatlerinde başlayan yoğun sis etkisini sürdürüyor. Halen deniz ulaşımının yapılamadığı boğaz hattında görüş mesafesi son derece düşük.

Gece saatlerinde yoğunlaşan sis İstanbul Boğazında etkili oluyor. Sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adeta görünmez hale geldi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken araçlar ise kontrollü şekilde seyir ediyor. Sis kartpostallık görüntüler oluşturdu.


İDO'DAN SEFER İPTALLERİ

İDO Deniz Otobüsleri (İDO), yoğun sis nedeniyle Sirkeci ve Harem arasındaki araba vapuru seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. İDO'dan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

'Olumsuz hava koşulları nedeniyle aşağıdaki Araba Vapuru seferleri geçici bir süre iptal edilmiştir.

Sirkeci- Harem'


 
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