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İstanbul Boğazı'nda sis: Vapur seferleri iptal, Marmaray'da izdiham

İstanbul'u etkisi altına alan ve vapur seferlerinin yapılmasına engel olan sis, Marmaray'ın Sirkeci İstasyonu'nda yoğunluğa neden oldu.

İstanbul Boğazı'nda sis: Vapur seferleri iptal, Marmaray'da izdiham

İstanbul'u etkisi altına alan ve vapur seferlerinin yapılmasına engel olan sis, Marmaray'ın Sirkeci İstasyonu'nda yoğunluğa neden oldu.

10 Mart 2018 Cumartesi 22:59
İstanbul Boğazı'nda sis: Vapur seferleri iptal, Marmaray'da izdiham

İstanbul Boğazı'nda sis: Vapur seferleri iptal, Marmaray'da izdiham

İSTANBUL (AA) - İstanbul'u etkisi altına alan ve vapur seferlerinin yapılmasına engel olan sis, Marmaray'ın Sirkeci İstasyonu'nda yoğunluğa neden oldu.

Marmaray'ın Sirkeci İstasyonu'nda vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, görevliler, girişleri kolaylaştırmak için anons yaptı.

Buradaki yoğunluğu gören bazı vatandaşların da tramvay, otobüs gibi alternatif toplu ulaşım araçlarına yöneldiği görüldü.

Öte yandan Sirkeci tramvay durağına yönelen vatandaşlar, burada da uzun kuyruklar oluşturdu.

Yenikapı sahilinde de sis etkisini sürdürüyor, sis yoğunluğu zaman zaman sahil trafiğini de etkiliyor.

İstanbul Boğazı'ndaki yoğun sis nedeniyle vapur seferleri iptal edilmiş, Şehit Hatları ile özel tekneler de sefere çıkamamıştı.

Şehir Hatları, Eminönü-Adalar, Üsküdar-Haliç, Karaköy-Kadıköy, Eminönü-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy, Üsküdar-Eminönü ile Adalar-Kadıköy-Eminönü seferlerinin yoğun sis nedeniyle yapılamadığını duyurmuştu.

Muhabir: Halis Akyıldız, İsmail Özdemir

Son Güncelleme: 10.03.2018 20:36
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
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