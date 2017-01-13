13 Ocak 2017 Cuma 00:32

İstanbul Boğazı’nda Muhteşem Atmosferde Ramazan Keyfi

Her geçen gün hızla gelişen modern yüzyıl Türkiye’sinde artık insanların özel günlerine yönelik olarak çok önemli ve yeni nesil teknoloji odaklı olarak çok önemli hizmet çözümleri sunuluyor.