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İstanbul'da 300 bin yeni konut satılmayı bekliyor

TURYAP Genel Müdür Yardımcısı Çağlar, İstanbul'un özellikle dış çeperlerinde ciddi bir gayrimenkul hareketliliğinin bulunduğunu belirterek, "Tahminlerimize göre İstanbul'da 300 bin sıfır konut satılmayı bekliyor." dedi.

İstanbul'da 300 bin yeni konut satılmayı bekliyor

TURYAP Genel Müdür Yardımcısı Çağlar, İstanbul'un özellikle dış çeperlerinde ciddi bir gayrimenkul hareketliliğinin bulunduğunu belirterek, "Tahminlerimize göre İstanbul'da 300 bin sıfır konut satılmayı bekliyor." dedi.

02 Aralık 2017 Cumartesi 12:13
İstanbul'da 300 bin yeni konut satılmayı bekliyor

İstanbul'da 300 bin yeni konut satılmayı bekliyor

İSTANBUL - Uğur Aslanhan

TURYAP Genel Müdür Yardımcısı Deniz Çağlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da ciddi bir gayrimenkul hareketliliği olduğunu kaydederek, şehirde satılan konut sayısının her geçen yıl arttığını söyledi.

Özellikle son yıllarda şehirdeki ilçe sayısının artması, yerleşimin dış çeperlere kayması, şehirdeki nüfusun, İstanbul'a göçün, öğrenci sayısının hızla artması gibi nedenlerle şehirde yoğun bir yapılaşma olduğunu dile getiren Çağlar, Beylikdüzü, Esenyurt, Başakşehir, Tuzla, Kurtköy, Çekmeköy, Sultanbeyli gibi ilçe ve bölgelerde yeni yerleşim yerlerinin oluştuğunu anlattı.

Çağlar, İstanbul'un özellikle dış çeperlerinde, kısmi de olsa merkezi ilçelerinde ciddi bir gayrimenkul hareketliliğinin söz konusu olduğunu kaydederek, "Şu anda bizim tahminlerimize göre İstanbul'da 300 bin sıfır konut satılmayı bekliyor. Yıl sonu yaklaşıyor, dolardaki hareketlilik de herkesçe malum. Yeni yıl olmadan bu stoku tüketmek isteyen konut sahipleri ciddi kampanyalar başlattı." diye konuştu.

Yıl sonuna kadar zam olmadan ve kampanyalar bitmeden konut almanın avantajlı olduğunu aktaran Çağlar, İstanbul'daki konut ve ticari olmak üzere toplam bağımsız sayısının 3 milyonu bulduğunu ifade etti.

"En düşük konut 150 bin lira"

Çağlar, satılmayı bekleyen konut sayısının en çok Başakşehir ve Esenyurt'ta olduğunu belirterek, son dönemde hızla gelişen, yeni yerleşim birimlerinin bulunduğu Tuzla, Kurtköy, Beylikdüzü, Esenyurt, Başakşehir, Sultanbeyli gibi yerlerde bir ailenin oturabileceği 2+1 dairelerin bahçe katlarında 150 bin liraya, ara katlarda ise 200 bin liraya bulunabileceğini anlattı.

Son Güncelleme: 02.12.2017 11:11
Anahtar Kelimeler:
KonutİstanbulEvEmlakEkonomi
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