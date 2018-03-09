İstanbul'da 600 halk otobüsü kontak kapattı

İstanbul'da halk otobüsleri kontak kapattı.Zarar ettiğini iddia eden halk otobüsü sahipleri bugün İstanbul'da kontak kapattı. Eyleme, İstanbul Otobüs A.Ş. bünyesinde hizmet veren sendika üyesi erguvan halk otobüsü işletmecileri katılıyor. Kontak kapatan bir grup otobüs sahibi, Olimpiyat Stadı çevresinde toplandı.İstanbul Özel Halk Otobüsü sahipleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aldıkları ücretlerin maliyetlerini karşılamadığını belirterek önceki gece 15 Temmuz Şehitler Makamı önünde bir araya geldi. Erguvan Otobüs İşletmecileri her ay otobüs başına 15 bin TL zarar ettiklerini ve bugünden itibaren kontak kapatacaklarını açıkladı. Bugün yapılan eylemin Avrupa yakasındaki 600 otobüsü kapsadığı belirtiliyor.Eyleme, İstanbul Otobüs A.Ş. bünyesinde hizmet veren sendika üyesi erguvan halk otobüsü işletmecileri katılacak.

Eylem Avrupa yakasındaki 600 otobüsü kapsarken, dernek bünyesinde faaliyet gösteren Anadolu yakasındaki 300’ün üzerinde otobüsün hizmet vermeye devam edeceği öğrenildi.İETT'den yapılan açıklamada işletme sahipleri ile yapılan sözleşme gereğince kontak kapatma gibi bir haklarının olmadığı ve vatandaşın mağdur olmaması için gerekli önlemin alındığını belirtti. Ayrıca işletme sahipleri hakkında soruşturma açılacağı da belirtildi.

İşte o açıklama

“İstanbul Otobüs A.Ş. bünyesinde çalışan bazı özel otobüs işletmecileri 07.03.2018 günü saat 22.30'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde eylem yaparak Cuma günü kontak kapatacakları yönünde basın açıklaması yapmışlardır. Bilindiği üzere söz konusu taşımacılar İdare tarafından düzenlenen 2 ayrı ihale sonucu 10 ve 15 yıllığına taşımacılık hizmeti vermeye hak kazanmışlardır. Taşımacılar, taşımacılık faaliyetini sözleşme ve mevzuat hükümlerine göre yerine getirmekle yükümlüdürler"

Sözcü