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23 Mart 2017 Perşembe 10:26

İstanbul'da büyük arama; 12.00 - 15.00 arası her yerde arama var

İstanbul polisi son yılların en büyük güvenlik uygulamasını yapıyor. Saat 12.00'de başlayan uygulama sırasında hava kara ve deniz ulaşımında İstanbul'a girişler kapatılacak..

İstanbul'da büyük arama; 12.00 - 15.00 arası her yerde arama var
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İstanbul'da büyük arama; 12.00 - 15.00 arası her yerde arama var

İstanbul son yıllarının en büyük ikinci polis uygulamalarından birine sahne oluyor. Bugün Saat 12.00'de hava, kara ve denizde, tüm giriş çıkışlar kapatılıyor. Başta terör şüphelileri olmak üzere genel asayiş hedeflenen geniş çaplı güvenlik uygulaması sırasına Kurtkapanı-2 adı verildi.

15 MART'TA YAPILMIŞTI

İstanbul'da 15 Mart günü gerçekleştirilen 'Kurtkapanı-1' operasyonunun bir benzeri için İstanbul Emniyeti düğmeye bastı. 'Kurtkapanı-2' operasyonu için İstanbul'un hava, kara ve denizden tüm giriş- çıkışları kapatılacak. Operasyona İstanbul Emniyeti'nin tüm birimlerinden 2 bin polis katılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 15 Mart günü Anadolu yakasında 1000 polisin katılımıyla helikopter destekli 'Kurtkapanı-1' uygulaması gerçekleştirilmişti.  İstanbul'un hava, kara ve denizden tüm giriş- çıkışları 14 noktadan tutulmuştu. İstanbul polisi bu operasyonun ikinci ayağı olan 'Kurtkapanı-2' için düğmeye bastı.

Bugün saat 12:00 - 15:00 arasında Avrupa yakasında helikopter ve polis botları destekli 'Kurtkapanı-2' uygulaması yapılacak. Oparesyonda daha önce olduğu gibi İstanbul'un hava, kara ve denizden tüm giriş- çıkışlar kapatılacak. Tüm ilçelerde uygulama noktaları oluşturulacaktır. Operasyona istanbul Emniyeti'nin tüm birimlerinden 2 bin polis katılacak.

 



 
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