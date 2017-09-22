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İstanbul'da dolu ve yağmur etkili oldu

İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, yerini yağışa bıraktı. Yağmurla birlikte dolu da zaman zaman etkili oldu.

İstanbul'da dolu ve yağmur etkili oldu

İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, yerini yağışa bıraktı. Yağmurla birlikte dolu da zaman zaman etkili oldu.

22 Eylül 2017 Cuma 00:49
İstanbul'da dolu ve yağmur etkili oldu

İstanbul'da dolu ve yağmur etkili oldu


Meteoroloji uyardı, yağmur ve dolu gece havayı serinletti, yolları yıkadı. Şiddetli yağmur gök gürültüsü ile birlikte geldi. Uzmanlar yağmurlu günlerin bugün de devam edeceği uyarısında bulundu


Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün değerlendirmesine göre, öğle saatlerinden sonra İstanbul Avrupa Yakası ile boğaz çevresinde, akşam saatlerinde sonra il genelinde yerel olarak görülmesi beklenen gök gürültülü sağanağın, yarın sabah saatlerinde Anadolu Yakası başta olmak üzere etkisini artıracağı tahmin ediliyor.Yağışın, yerel olarak kuvvetli olması ve metrekareye 10-40 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli oluması istendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, itfaiye, İSKİ ve diğer birimler alarma geçti. ilçe belediye başkanlıkları, hava tahmin raporları doğrultusunda AKOM tarafından bilgilendirildi ve uyarıldı.

Kentte başlayan sağanak, Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın aniden bastırması üzerine Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi, yağmur nedeniyle bir anda boşaldı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, çevredeki bina ve iş yerlerine sığındı.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji
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