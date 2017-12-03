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İstanbul'da metrobüs kazası: 19 yaralı

İstanbul'da iki metrobüsün çarpışması sonucu 2'si ağır, 19 kişi yaralandı.

İstanbul'da metrobüs kazası: 19 yaralı

İstanbul'da iki metrobüsün çarpışması sonucu 2'si ağır, 19 kişi yaralandı.

03 Aralık 2017 Pazar 13:43
İstanbul'da metrobüs kazası: 19 yaralı

İSTANBUL(AA) - İstanbul'da Beylikdüzü-Zincirlikuyu hattında seyir halindeki metrobüs, Sefaköy'de henüz belirlenemeyen bir nedenle başka bir metrobüsle çarpıştı.

Kazada yaralanan yolcular, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri kazada 19 kişinin yaralandığını bildirdi.

İstanbul Valiliği yetkilileri de yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu aktardı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan metrobüs seferleri, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

Muhabir: Murat Paksoy-Halis Akyıldız-Adem Demir

Son Güncelleme: 03.12.2017 12:12
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
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