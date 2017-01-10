İstanbul'da okullara kar tatili

İstanbul'da okullar yarın (Çarşamba ) günü de tatil edildi.İstanbul Valisi Vasip Şahin twitter hesabında yaptığı açıklamadaifadelerini kullandı.Ayrıca İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "denildi.

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