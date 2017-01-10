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10 Ocak 2017 Salı 13:49

İstanbul'da okullara kar tatili

 İstanbul'da okullar yarın (Çarşamba ) günü de tatil edildi

İstanbul'da okullara kar tatili
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İstanbul'da okullara kar tatili
  İstanbul'da okullar yarın (Çarşamba ) günü de tatil edildi.İstanbul Valisi Vasip Şahin twitter hesabında yaptığı açıklamada "İlimizde beklenenin üzerinde kar yağışı sebebiyle ulaşım güvenliği bakımından eğitim-öğretime Çarşamba günü ara verilmiştir" ifadelerini kullandı.  
   Ayrıca İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Yoğunluğu tahminlerin üzerinde seyreden kar yağışının bugün de etkisini sürdüreceği beklenmektedir. Bu nedenle meydana gelen kar birikintileri, don ve buzlanmanın özellikle ara cadde ve sokaklarda araç trafiği ve yaya ulaşımında yol açtığı olumsuz etkiler göz önüne alınarak herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla tüm resmi ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde, gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine yarın (11 Ocak 2017 Çarşamba) ara verilmesi uygun görülmüştür" denildi.

 
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İstanbul Valisi Vasip Şahin okulların yarın da tatil edildiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

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