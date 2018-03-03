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İstanbul'da su kesintisi

 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre;

İstanbul'da su kesintisi

 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre;

03 Mart 2018 Cumartesi 19:58
İstanbul'da su kesintisi

İstanbul'da su kesintisi

   İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre; Pazartesi günü Kağıthane, Beyoğlu, Kartal ve Pendik'teki bazı bölgelere 12 saat süreyle su verilemeyecek. İşte İSKİ su kesintisi listesi...İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı yazılı açıklamayla; Pazartesi günü Kağıthane, Beyoğlu, Kartal ve Pendik’teki bazı bölgelere 12 saat süreyle su verilemeyeceğini bildirdi.

İSKİ’den yapılan açıklama şöyle:

Kağıthane – Beyoğlu ve Kağıthane Nurtepe Ana İsale Hatlarında gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle; 5 Mart 2018 Pazartesi günü 10:00 ile 22:00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

Su Alamayacak Bölgeler:
Kağıthane İlçesi: Merkez, Nurtepe, Gürsel ve Mehmet Akif Ersoy Mahalleleri ile Talatpaşa Mahallesi’nin alt kodları.
Beyoğlu İlçesi: Örnektepe, Sütlüce, Halıcıoğlu, Piripaşa, Keçecipiri, Camii Kebir, Kulaksız, Kadı Mehmet Efendi, Bedrettin, Çatma Mescit Mahallelerinin tamamı ile Küçük Piyale ve Yahya Kemal Mahalleleri’nin alt kodları.

Kocabayır Terfi Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan debimetre montaj ve bağlantı çalışmaları nedeniyle; 5 Mart 2018 Pazartesi günü 10:00 ile 22:00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

Su Alamayacak Bölgeler:
Pendik İlçesi: Yenişehir, Çamlık, Kurtköy, Şeyhli, Sülüntepe, Ertuğrulgazi, Yayalar, Velibaba ve Çınardere Mahalleleri.
Kartal İlçesi: Hürriyet Mahallesi’nin bir kısmı.
İstanbullulara önemle duyurulur.

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
İstanbulSu Kesintisi
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