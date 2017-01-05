İstanbul'da yoğun kar yağışı ne zaman

Bursa’da hava durumu

Bilecik’te hava durumu

Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava yurt genelinde etkili olacak.Cuma günüden itibaren Marmara Bölgesi’ni etkilemesini beklenen kar yağışı,hafta sonuyla birlikte İç Ege,İç Anadolu,Batı Karadeniz ve Akdeniz’i etkisi altına alacak.Meteorolojinin sitesinde yayınladığı uyarıya göre cuma günü kar yağışının yoğun olacağı iller şunlar; İstanbul, Tekirdağ, Kırıkkale, Edirne, Çanakkale, Balıkesir Kocaeli , Yalova ve Bursa. Bilecik ve Sakarya illerinde de kar yağışı görülecek.Haftasonu kar yağışı etki alanını genişleterek iç anadoluyu vuracak. Ankara başta olmak üzere bir çok ilde kuvvetli kar yağışı ile hayat duracak. Meteorolojinin sitesinden verdiğ tahmine göre 6 Ocak cumartesi günü marmara bölgesindeki illere ilaveten kar yağışının kuvvetli olacağı iller şunlar; Ankara, Eskişehir, Kütahya, Konya, Afyonkarahisar, Karaman, Isparta, Burdur, Uşak, Zonguldak, Bolu Düzce, Karabük ve Bartın. İç anadolu bölgesindeki Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Kırşehir illerinde de kar yağışı etkili olacak.İstanbul hava durumu tahminine göre cuma günü kar yağışı öğleden sonra sıcaklığın düşmesi ile birlikte başlayacak. Meteorolojinin sitesinden yayınladığı uyarıda öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde İstanbul ve Marmara genelinde kuvvetli kuzeyli rüzgar ve hızlı sıcaklık düşüşleri ile yer yer yoğun olmak üzere kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor denildi.Balkanlar üzerinden gelen kuvvetli kar yağışı dondurucu soğukları da beraberinde getiriyor. Cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla, hafta sonu iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede (8 ila 15 derece) azalacak.Bugünden itibaren hava sıcaklığının 11 dereceye yükseleceği Bursa'da cuma günü kar yağışının başlaması bekleniyor. Yağışın etkisiyle düşecek hava sıcaklıklarının cumartesi ve pazar günü en yüksek sıfırın altında 3 derece olacağı tahmin ediliyor. Gece sıcaklıklarının sıfırın altında 9 dereceye kadar ineceği Bursa'da, hafta sonunda mevsim normallerinin altında sıcaklık görülecek. Kar kalınlığının 2,25 metre olduğu kış turizminin merkezi Uludağ'da cuma günü başlayacak kar yağışının hafta sonunda da sürmesi bekleniyor.Hafta sonunda Bilecik'te gündüz hava sıcaklığının sıfırın altında 4, gece ise sıfırın altında 9 dereceye düşeceği tahmin ediliyor. Balıkesir'de cuma günü başlayacağı öngörülen kar yağışının cumartesi ve pazar günü de etkisini sürdürmesi bekleniyor.Hava sıcaklığının cumartesi günü en düşük sıfırın altında 7, en yüksek sıfırın altında 3, pazar günü ise gece sıfırın altında 10, gündüz de sıfırın altında 4 derece olacağı tahmin ediliyor.Çanakkale ve Yalova'da da hafta sonunda gündüz sıcaklığının sıfırın altında 2, gece sıcaklığının ise sıfırın altında 7 dereceye düşeceği öngörülüyor.