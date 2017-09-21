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İstanbul için sağanak uyarısı

Kentte mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, yerini yağışa bıraktı.

İstanbul için sağanak uyarısı

Kentte mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, yerini yağışa bıraktı.

21 Eylül 2017 Perşembe 14:53
İstanbul için sağanak uyarısı

İSTANBUL (AA) - Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün değerlendirmesine göre, öğle saatlerinden sonra İstanbul Avrupa Yakası ile boğaz çevresinde, akşam saatlerinde sonra il genelinde yerel olarak görülmesi beklenen gök gürültülü sağanağın, yarın sabah saatlerinde Anadolu Yakası başta olmak üzere etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

Yağışın, yerel olarak kuvvetli olması ve metrekareye 10-40 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli oluması istendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, itfaiye, İSKİ ve diğer birimler alarma geçti. ilçe belediye başkanlıkları, hava tahmin raporları doğrultusunda AKOM tarafından bilgilendirildi ve uyarıldı.

Vatandaşlar bina ve iş yerlerine sığındı

Kentte başlayan sağanak, Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın aniden bastırması üzerine Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi, yağmur nedeniyle bir anda boşaldı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, çevredeki bina ve iş yerlerine sığındı.

Muhabir: Andaç Hongur,Adem Demir,Hikmet Faruk Başer

Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji 1. Bölge MüdürlüğüSağanakSelTürkiye
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