İstanbul Müftüsü Yılmaz: Peygamber Efendimiz bir rahmet ve merhamet elçisidir

İSTANBUL (AA) - İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Hazreti Muhammed'in ticaret ve yapılan işlerde kul hakkının önemine dikkati çektiğini belirterek, "Siz kendiniz o işte çalışıyor olsanız, o işten ne kadar ücret almayı düşünürseniz, çalıştırdığınız işçiye ya da ustaya da aynı ücreti verin' demiştir. Dünya tarihinde henüz bu noktaya gelinmemiştir." dedi.

Yılmaz, Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde vatandaşlara "Mevlid-i Nebi" başlıklı bir konferans verdi.

Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Muhammed'in ümmi bir peygamber olarak anlatıldığını ifade eden Yılmaz, Hazreti Peygamber'in bir okulda okumadığını, onun öğreticisinin Allah olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Yılmaz, Kur'an-ı Kerim'e göre Hazreti Muhammed'in bir diğer vasfının rahmet olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Kur'an'da 'Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik' ayeti vardır. Peygamber Efendimiz bir rahmet ve merhamet elçisidir. Kız çocuklarını diri diri gömen, kadınlara kötü muamelede bulunan, köleleri insan olarak görmeyen o vahşi kabilelere insaniyeti, rahmet ve merhamet ölçülerinde öğreten bir peygamberdi. Yine yüce kitabımıza göre Peygamberimiz 'üsve-i hasene' yani örnek bir şahsiyettir. Bir başka örnek de Hazreti Muhammed'in güzel bir ahlak üzerine olduğunu görürüz. Yine kitabı kerimimizde Peygamberimiz vahiyle bilgilendirildiği için bize neyi verirse almamız, neyden bizi sakındırırsa ondan sakınmamız gereken bir insan olduğu belirtiliyor.""En kaba davranışlar içerisinde bulunanları bile azarlamıyor"

Hazreti Muhammed'in merhamet ve kibarlığı ile örnek bir şahsiyet olduğunu vurgulayan Yılmaz, ailesi ve ashabı ile olan ilişkilerinde bu yönde çok örnek bulunduğunu kaydetti.

Hasan Kamil Yılmaz, Hazreti Peygamber'in şefkatinin ve merhametinin her zaman ön planda olduğunu dile getirerek, "Resullulah'ın asla azarlayıp gönül kırmadığını, ne evinde ne camide hiç kimseyi kırıp incitmediğini, bir yanlış yapanın yüzüne hatasını vurmadığını görüyoruz. Bazen dine muhalif olmayan beşeri zaaflar sebebiyle bir yanlış yapıldıysa minbere çıkıyor ve ashabına dönerek 'Bana ne oluyor ki ben bazı kardeşlerimizi şu şu haller üzerine görüyorum.' diyor. Sadece fiilleri söylüyor ve 'Kardeşlerim yanlış yapmaz, herhalde ben yanlış görüyorum' diyor. Dinleyenler mesajın kendisine verildiğini anlıyor. Şefkatle muamele edip asla ashabını rencide etmiyor. Mescide gelen herkese ayrı ayrı değer verip saygı gösteriyor. En kaba ve haşin davranışlar içerisinde bulunanları bile azarlamıyor." ifadelerini kullandı.

"Peygamberimizin özelliği her konuşmasında lafı uzatmazdı"

Hazreti Muhammed'in ticaret ve yapılan işlerde kul hakkının önemine dikkati çektiğini anımsatan Yılmaz, "Peygamber Efendimiz 'Siz kendiniz o işte çalışıyor olsanız, o işten ne kadar ücret almayı düşünürseniz, çalıştırdığınız işçiye ya da ustaya da aynı ücreti verin' demiştir. Dünya tarihinde henüz bu noktaya gelinmemiştir." şeklinde konuştu.

Müftü Yılmaz, Hazreti Muhammed'in insanları Allah'ın yoluna güzel nasihatler ve hikmetli sözlerle çağırdığını ifade ederek, "Peygamberimizin özelliği her konuşmasında lafı uzatmazdı. Az söz ile çok geniş ve kapsamlı manalar ifade eden bir konuşma gücüne sahipti. Bize nakille gelen bilgilere göre Peygamberimiz, hutbelerinde bile 3-5 cümle sarf ederdi. Çoğu zamanda insanlar duyup ezberlesinler, akıllarında yer etsin, uygulasınlar diye bunları tekrarlıyor. Ashabının hem bilgi hem duygu hem de görgü olarak yetişmelerine büyük özen gösteriyor ve asla nefret ettirici tavırlarla insanları yıldırmıyor. Müjdelemek, asla nefret ettirmemek, kolaylaştırmak, asla zorlaştırmamak düsturuyla hareket ediyor." ifadelerini kullandı.

Konferans sonunda, Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Taşçı, müftü Yılmaz'a ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil'in hazırladığı Fuzuli'nin Peygamber Efendimiz'i öven 32 beyitlik Su Kasidesi'nin, her beytinin ebru ile tasvir edildiği eserini hediye etti.

Muhabir: Mücahit Türetken