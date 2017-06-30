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30 Haziran 2017 Cuma 19:37

İstanbul Şişli'de Feriköy Mahallesi'ni pireler bastı

İstanbul Şişli'de bir mahallede çocukları pireler bastı. Evlere, mahallenin her yerine yayılan pireler çocukların vucüdunda kanamalara ve yaralara neden oldu..

İstanbul Şişli'de Feriköy Mahallesi'ni pireler bastı
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İstanbul Şişli'de Feriköy Mahallesi'ni pireler bastı


Şişli'de bulunan Feriköy Mahallesi Tercan sokak ve çevresini pireler bastı. Pireler sokakta oynayan çocukların bacaklarını ve kollarını ısırdı. Çocuklarının vücudunun yara içinde kaldığını gören aileler yetkililerden yardım istedi. İhbar üzerine mahalleye gelen belediye ekipleri mahalleyi ve çevresini temizleyerek ilaçladı.

Yetkililerin müdahalesine rağmen pireler bir süre sonra yine mahallede görülmeye başladı. En çok sokakta oynayan çocukları etkileyen pire baskını mahalleliyi isyan ettirdi.

MAHALLELİ YETKİLİLERDEN YARDIM İSTİYOR

Bu duruma bir çözüm isteyen mahalleli yetkililerden yardım istiyor. Mahalleye ilaç attıklarını fakat yine de pirelerden kurtulamadıklarını söyleyen Gülbahar Dorman, "Buralar hep böyle pire, evler zaten eski. Çoluk çocuğumuz kanlanıyor. Yara bere içerisindeyiz. Biz bıktık pirelerden çözüm arıyoruz. İlaç atıyoruz ama faydası yok. Zaten hepsi meyve ağaçları, sinek oluyor. Yani hepimizin çocuğu var burada. Çöplerden kaynaklanıyor. Bunlara bir çözüm istiyoruz. Fareler de var. Çok büyükler korkuyoruz. Kapımızı açamıyoruz" dedi.

"ÇÖP, KOKU, PİSLİK, BİT, PİRE HEPSİ VAR"

Pirelerin çöplerden kaynaklandığını söyleyen Nurşen Çarkıcı, "Çöp, koku, pislik, bit, pire hepsi var. Taşınanlar pisliği bırakıyor. Belediye alıyor götürüyor ama yine oluyor. Nereden geldiği belirsiz. Koku var, büyük fareler de var. Belediye geldi temizledi ama bir daha olmuş nereden geldiği belirsiz bu çöpün" şeklinde konuştu.

"MUHTAR İLGİSİZ"

Pirelerin oğlunun bacaklarını ısırdığı söyleyen Onur Şahin, "Buradaki şikayet muhtarın ilgisizliği. Pire dolu, sinek dolu çocuklar burada oynayamıyor. Yerleri görüyorsunuz. Çocuklarımız bacaklarını yiyorlar, burada pire dolu. Buralar ilaçlansın" diyerek yetkililerden yardım istedi.

 
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