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İstanbul Valiliği: İnşaat nedeniyle risk altındaki okul boşaltıldı

İstanbul Valiliği, yanındaki inşaat nedeniyle bazı binalarının riskli duruma geldiği yönünde haberler bulunan okuldaki öğrencilerin, yağışların yol açabileceği risk ihtimaline karşı, başka atölyelere taşındığını açıkladı.

İstanbul Valiliği: İnşaat nedeniyle risk altındaki okul boşaltıldı

İstanbul Valiliği, yanındaki inşaat nedeniyle bazı binalarının riskli duruma geldiği yönünde haberler bulunan okuldaki öğrencilerin, yağışların yol açabileceği risk ihtimaline karşı, başka atölyelere taşındığını açıkladı.

05 Mart 2018 Pazartesi 22:22
İstanbul Valiliği: İnşaat nedeniyle risk altındaki okul boşaltıldı

İSTANBUL(AA) - İstanbul Valiliğinden yapılan basın duyurusunda, bazı basın yayın organlarında, yeni yapılan inşaat nedeniyle İstanbul Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin riskli duruma gelen binalarında eğitim öğretime devam edildiği yönünde yayınlar yapıldığı belirtildi.

Arsa sahibi Bulgar Eksarhlığı Vakfı ile varılan mutabakat doğrultusunda yeni okul yapılana kadar, öğrencilerin aynı arsanın bir başka bölümünde yapılan alt katı atölye, üst katı dersliklerden oluşan 2 katlı 50 derslikli prefabrik binalarda eğitim alacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçici prefabrik okul binalarının teslim alma ve kabul süreci devam etmektedir. Bu aşamada hafta sonu meydana gelen yağışların yol açabileceği herhangi bir risk ihtimaline karşın, 5 Mart 2018 günü saat 14.00 itibarıyla haberlere konu binadaki öğrencilerin diğer mevcut atölyelere taşınma işlemi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Bulgar Eksarhlığı Vakfı ile yapılan protokol kapsamında kamunun herhangi bir zararı söz konusu olmayıp, riskli duruma gelmiş eski okul binaları yıkılarak aynı kampüs içinde yeni okul binaları yüklenici tarafından bilabedel yapılacaktır."

Muhabir: Nurettin Coşkun

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Türkiye
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