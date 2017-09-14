İstanbul Valiliğinden 'okul başlama saati' açıklaması

İSTANBUL(AA) -nden yapılan açıklamada, bu yıl da geçerli olacak tekli saat uygulamasının ilk kez uygulandığı 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında özellikle ikili eğitim-öğretim yapandaki öğrencilerin kış aylarında sabah okula çok erken gitmeleri kaynaklı eğitim, öğretim ve ulaşım konularında sıkıntılar ve yakınmaların Valiliğe intikal ettiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Bu sorun ve sıkıntıları çözmek amacıyla konunun tarafları olan okul idareleri, veli ve servis taşıyıcıları başta olmak üzere ilgili kurumlarla yapılan görüşmelerde, ilimizde ikili eğitim öğretim yapan anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda eğitim öğretimin sabah başlama saatinin daha ileri saate alınmasının uygun olacağı görüşüne varılmıştır. Bu kapsamda, 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında ilimizde ikili eğitim yapan anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda eğitim öğretimin en erken sabah 08.00'de başlaması kararı alınmıştır."