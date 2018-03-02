İstanbul Valiliği'ni işgal girişimi davasında mütalaa

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliği'ni işgal etmek isteyen 12'si tutuklu 14'ü rütbeli 90 askerin yargılandığı davada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu 12 sanığın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan 10. duruşmada, cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu.

Mütalaada, sanıklar Albay Nizamettin Aydın, Yarbay Recep Karaçam'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 12 rütbeli eski askerin, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme'' ve "Terör örgütüne üye olmak" suçlarının ceza talep edilen suçun içinde erimesi nedeniyle bu suçlardan sanıklara ceza verilmesine yer olmadığı ifade edilen mütalaada, sanıklar Ramazan Bilgin ve Emre Kılıç'ın ise dosyalarının ayrılması talep edildi.

Savcılık mütalaasında, tutuksuz sanık astsubaylar Kadir Şenol ve Mesut Kocamanoğlu ile 74 erin, kesin ve somut delil bulunmaması nedeniyle beraatlerini istedi.

Duruşmada, söz alan tutuklu sanıklar, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre ve tahliyelerini istedi.

Duruşma, taleplerin alınmasıyla devam ediyor.

Muhabir: Melike Gallenkuş, Mustafa Hatipoğlu