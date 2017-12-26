İstanbul ve Sakarya'da aynı anda görüldü: Gizemli ışık

İstanbul semalarında dün gece aniden beliren ışığın gizemi çözülemedi. Çok sayıda vatandaş tarafından farkedilen ışık Sakarya'da da günün konusu oldu.



Sakarya'da, gece saatlerinde, gökyüzünde oluşan ışık hüzmesi dikkat çekti. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen ışık hüzmesi, bir süre sonra gözden kayboldu.

İstanbul ve yurdun farklı illerinde, aynı saatlerde görülen ışık hüzmesi, Sakarya semalarında da gözlendi. Çevredekiler, gökyüzündeki ışık hüzmesini cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. Parlayan ışık hüzmesi, bir süre sonra kayboldu. Gökyüzündeki ışık hüzmesi, Sakaryalılar arasında merak uyandırdı.