İstanbul Yoga Festivali başlıyor

tarafından düzenlenen28 Nisan Cuma günü başlıyor. 4 gün sürecek festival akademinin Mecidiyeköy ve Kozyatağı'nda bulunan merkezlerinde gerçekleştirilecek. İşte Yoga Festivali ile ilgili ayrıntılar..Tam 4 gün sürecek İstanbul Yoga Festivali, katılımcılarına bilinç düzeyinden daha üst düzeylere yükseltmeye davet ediyorYoga Academy'nin festivale ilişkin açıklaması şöyle;"Üst enerji merkezlerinin çalışılacağı bu festivalde geçireceğiniz unutulmaz anlarla birey olmanın hazzına, bilincine, değerine ereceksiniz. Zihin, zeka, bilinç, enerji, beden ve beyin fonksiyonlarının aynı anda yenileneceği bu muazzam 4 günün sonunda kendinize ve herşeye aydınlanmış yepyeni gözlerle merhaba diyeceksiniz..... Kaçırmayın!!!Akif Manaf yönetiminde 4 farklı çakra çalışmasının yapılacağı İstanbul Yoga Festivalimiz 28 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul - Yoga Academy Mecidiyeköy ve İstanbul - Yoga Academy Kozyatağı merkezlerinde gerçekleşiyor. Üst enerji merkezlerinin çalışılacağı bu festival, bilinç düzeyini yükseltmek ve yenilenmek için müthiş bir fırsat...28 Nisan Cuma 19.30 (YA Mecidiyeköy)29 Nisan Cumartesi 12.00 (YA Mecidiyeköy) Nirvana Çakra + Sohbet30 Nisan Pazar 12.00 (YA Kozyatağı) Guru Çakra + Merkez Açılışı1 Mayıs Pazartesi 12.00 (YA Kozyatağı) Sahasrara ÇakraBilgi için; Yoga Academy Mecidiyeköy: 0212 243 9642 - 0532 132 9642. Yoga Academy Kozyatağı: 0533 282 4090