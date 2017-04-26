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26 Nisan 2017 Çarşamba 23:49

İstanbul Yoga Festivali başlıyor

Akif Manaf yönetiminde düzenlenen İstanbul Yoga Festivali 28 Nisan Cuma günü başlıyor. 4 gün sürecek etkinlik Kozyatağı ve Mecidiyeköy'de bulunan merkezlerde yapılacak.

İstanbul Yoga Festivali başlıyor
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İstanbul Yoga Festivali başlıyor

Yoga Academy tarafından düzenlenen İstanbul Yoga Festivali 28 Nisan Cuma günü başlıyor. 4 gün sürecek festival akademinin Mecidiyeköy ve Kozyatağı'nda bulunan merkezlerinde gerçekleştirilecek. İşte Yoga Festivali ile ilgili ayrıntılar..


Tam 4 gün sürecek İstanbul Yoga Festivali, katılımcılarına bilinç düzeyinden daha üst düzeylere yükseltmeye davet ediyor

Yoga Academy'nin festivale ilişkin açıklaması şöyle;
"Üst enerji merkezlerinin çalışılacağı bu festivalde geçireceğiniz unutulmaz anlarla birey olmanın hazzına, bilincine, değerine ereceksiniz. Zihin, zeka, bilinç, enerji, beden ve beyin fonksiyonlarının aynı anda yenileneceği bu muazzam 4 günün sonunda kendinize ve herşeye aydınlanmış yepyeni gözlerle merhaba diyeceksiniz..... Kaçırmayın!!!
İstanbul Yoga Festivali Programı:
Akif Manaf yönetiminde 4 farklı çakra çalışmasının yapılacağı İstanbul Yoga Festivalimiz 28 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul - Yoga Academy Mecidiyeköy ve İstanbul - Yoga Academy Kozyatağı merkezlerinde gerçekleşiyor.  Üst enerji merkezlerinin çalışılacağı bu festival, bilinç düzeyini yükseltmek ve yenilenmek için müthiş bir fırsat...
28 Nisan Cuma 19.30 (YA Mecidiyeköy) Agya Çakra                                              
29 Nisan Cumartesi 12.00 (YA Mecidiyeköy) Nirvana Çakra + Sohbet                 
30 Nisan Pazar 12.00 (YA Kozyatağı) Guru Çakra + Merkez Açılışı                        
1 Mayıs Pazartesi 12.00 (YA Kozyatağı) Sahasrara Çakra

Bilgi için; Yoga Academy Mecidiyeköy: 0212 243 9642 - 0532 132 9642. Yoga Academy Kozyatağı: 0533 282 4090

 
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