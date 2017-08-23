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İstanbul'da 5 bin polisle asayiş uygulaması yapılıyor

Türkiye genelinde yapılan ve İstanbul'da, ''Türkiye Güven Huzur'' adlı asayiş uygulaması kapsamında, hava destekli 5 bin polisin katılımıyla 39 ilçede 200 noktada sabit yol uygulaması yapılıyor.

İstanbul'da 5 bin polisle asayiş uygulaması yapılıyor

Türkiye genelinde yapılan ve İstanbul'da, ''Türkiye Güven Huzur'' adlı asayiş uygulaması kapsamında, hava destekli 5 bin polisin katılımıyla 39 ilçede 200 noktada sabit yol uygulaması yapılıyor.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 22:32
İstanbul'da 5 bin polisle asayiş uygulaması yapılıyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye genelinde yapılan ve İstanbul'da, ''Türkiye Güven Huzur'' adlı asayiş uygulaması kapsamında, hava destekli 5 bin polisin katılımıyla 39 ilçede 200 noktada sabit yol uygulaması yapılıyor.

Vatandaşın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla başlatılan asayiş uygulamasına, narkotik suçlarla mücadele, terörle mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu 5 bin polis katılıyor.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan şahıslar, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruluyor.

Zırhlı araçların da uygulama noktalarında giriş ve çıkışları kapattığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra, el çantaları ve valizleri de dedektör köpekler eşliğinde kontrol edildi.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek veriyor. Uygulamanın gece yarısına kadar süreceği öğrenildi.

Muhabir: Mehmet Ali Derdiyok

Anahtar Kelimeler:
AsayişEmniyetPolis UygulamasıTürkiye
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