İstanbul’da 700 gecekonduya tapu veriliyor

Sarıyer Belediye Meclisi’nde oybirliği ile alınan kararla Emirgan Mahallesi’ndeki 951 No’lu adada bulunan 700 gecekonduya tapu verilmesi kararlaştırıldı.
Hurriyet’ten Fatma Aksu’nun haberine göre;plan çalışması İBB Meclisi’ne gönderildi.İBB Meclisi alınan kararı onaylarsa vatandaşlara 2981 Sayılı Kanun’la dağıtılan tapu tahsis belgeleri tapuya dönüşecek.Konuya ilişkin açıklamada bulunan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç “Bu çalışmanın her bir boyutu yasal çerçeve içindedir ve İBB’den ret yerse bilin ki işin arkasında başka manevralar vardır” dedi.
Sarıyer Belediyesi imar ıslah plan çalışmasını yaparken üniversitelerin de görüşlerine başvurdu.İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı,çalışma yapılan alanın 2960 sayılı Boğaziçi Koruma Kanunu’na tabi olmasının ıslah imar planlarına engel olmadığını belirterek,”Yargıtay’ın daha farklı bir gerekçe ile,ancak büyük ölçüde aynı sonuca varacak biçimde,Boğaziçi geri görünüm ve etkilenme bölgelerindeki yerlerden doğal sit ve üçüncü derece arkeolojik sit alanlarında bulunan taşınmazlarda diğer koşulların oluştuğu hallerde 2981 sayılı kanunun uygulanabileceğini kabul ettiği sonuç ve kanatine varılmıştır” görüşünü sundu.