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İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Bucaspor arasında oynanacak maç dolayısıyla yarın bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacak.

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Bucaspor arasında oynanacak maç dolayısıyla yarın bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacak.

25 Aralık 2017 Pazartesi 18:45
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda, Galatasaray ile Bucaspor arasında oynanacak maç dolayısıyla yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 26 Aralık saat 20.30'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Bucaspor müsabakası dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, 17.30'dan itibaren güney yan yolda bulunan İspark otopark alanı dolana kadar, TEM kuzey yan yoldan güney yan yola dönüş varyantının araç trafiğine açık olacağı, otopark dolduktan sonra dönüş varyantının araç trafiğine kapatılacağı ve alternatif olarak sürücülerin TEM kuzey yan yol Okmeydanı dönüşleri - TEM güney yan yol bağlantı yolunu kullanacakları belirtildi.

Maç başladığında TEM kuzey yan yolunun araç trafiğine kapatılacağı, TEM kuzeye direkt ve TEM kuzeyden güneye varyantına akım verileceği, TEM kuzey yan yol araç trafiği kesildiği zaman, TEM kuzeyden güneye bağlantı varyantının araç trafiğine açılacağı kaydedildi.

Muhabir: Hüseyin Bağış

Anahtar Kelimeler:
İstanbulTrafikTürkiye
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