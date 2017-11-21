İstanbul'da rekor sayıda sahte içki ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer'de bir vatandaşın sahte içkiden zehirlenmesi üzerine sahte içki üretimi yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

İstihbarat çalışması, teknik ve fiziki takibin ardından kentte belirlenen 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerin 5'inde, 120 bin şişe sahte içki, 10 ton metil alkol, çok sayıda sahte bandrol, boş şişe ve içki yapımında kullanılan malzemeler bulundu. Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.Tek operasyonda ele geçirilen en yüksek miktarda sahte içki

Ele geçirilen sahte içkilerin, bugüne kadar İstanbul'da tek operasyonda elde edilen en yüksek miktar olduğu bildirildi.

Öte yandan, Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 ayda düzenlenen operasyonlarda 2 milyon paket kaçak sigara ele geçirildiği öğrenildi.

Muhabir: Mehmet Ali Derdiyok