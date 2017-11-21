Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
105268
ALTIN
163.349
DOLAR
3.9620
STERLİN
5.2437
EURO
4.6480
Celtics 16'da 16 yaptı
Celtics 16'da 16 yaptı
'Herkes voleybolu örnek alsın'
'Herkes voleybolu örnek alsın'
Süper Lig'de son durum: Lider değişmedi
Süper Lig'de son durum: Lider...
Güneş: Bizden beklenen sonucu almak istiyoruz
Güneş: Bizden beklenen sonucu almak...
Ümit Özat yeniden Gençlerbirliği'nde
Ümit Özat yeniden Gençlerbirliği'nde

İstanbul'da rekor sayıda sahte içki ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen sahte içki operasyonunda, 120 bin şişe sahte içki, 10 ton metil alkol, çok sayıda sahte bandrol, boş şişe ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İstanbul'da rekor sayıda sahte içki ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen sahte içki operasyonunda, 120 bin şişe sahte içki, 10 ton metil alkol, çok sayıda sahte bandrol, boş şişe ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

21 Kasım 2017 Salı 14:47
İstanbul'da rekor sayıda sahte içki ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer'de bir vatandaşın sahte içkiden zehirlenmesi üzerine sahte içki üretimi yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

İstihbarat çalışması, teknik ve fiziki takibin ardından kentte belirlenen 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerin 5'inde, 120 bin şişe sahte içki, 10 ton metil alkol, çok sayıda sahte bandrol, boş şişe ve içki yapımında kullanılan malzemeler bulundu. Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Tek operasyonda ele geçirilen en yüksek miktarda sahte içki

Ele geçirilen sahte içkilerin, bugüne kadar İstanbul'da tek operasyonda elde edilen en yüksek miktar olduğu bildirildi.

Öte yandan, Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 ayda düzenlenen operasyonlarda 2 milyon paket kaçak sigara ele geçirildiği öğrenildi.

Muhabir: Mehmet Ali Derdiyok

Anahtar Kelimeler:
İstanbulSahte IçkiTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Yıldırım: E-ticarette 2023 hedefimiz 350 milyar Türk Lirasıdır
Başbakan Yıldırım: E-ticarette 2023 hedefimiz 350 milyar Türk Lirasıdır
Güneydoğu'nun en büyük kütüphanesi Mardin'de hizmete açıldı
Güneydoğu'nun en büyük kütüphanesi Mardin'de hizmete açıldı
Rahatsız olsanız da olmasanız da nükleer enerjiyi yapacağız
Rahatsız olsanız da olmasanız da nükleer enerjiyi yapacağız
Suriye için kritik 2 hafta
Suriye için kritik 2 hafta
'Klima, televizyon, kitap ve internetli durak' dönemi
'Klima, televizyon, kitap ve internetli durak' dönemi
Boeing Türkiye Milli Havacılık Planı detayları açıklandı
Boeing Türkiye Milli Havacılık Planı detayları açıklandı
Yemen ablukası üçüncü haftasında
Yemen ablukası üçüncü haftasında
İstanbul'a 2 bin bekçi alınacak
İstanbul'a 2 bin bekçi alınacak

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim