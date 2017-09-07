Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109743
ALTIN
147.538
DOLAR
3.4099
STERLİN
4.4570
EURO
4.0883
Süper Lig'de 4. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 4. hafta maçlarının...
“Osmanlıspor, 4 futbolcusunu Ankaragücü'ne kiralık verdi“
“Osmanlıspor, 4 futbolcusunu Ankaragücü'ne kiralık...
Galatasaray Fluo ile sponsorluk anlaşması imzalıyor
Galatasaray Fluo ile sponsorluk anlaşması imzalıyor
Fernando:Böyle taraftar grubu görmedim
Fernando:Böyle taraftar grubu görmedim
Eski 4 Eylül Stadyumu'nun yıkım çalışmalarına başlandı
Eski 4 Eylül Stadyumu'nun yıkım...

İstanbul'da taksimetre ücretlerine zam

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur, Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin yapmış olduğu yeni düzenlemeyle İstanbul’da taksi ve taksi-dolmuş ücretlerine yüzde 15 oranında zam yapıldığını bildirdi.

İstanbul'da taksimetre ücretlerine zam

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur, Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin yapmış olduğu yeni düzenlemeyle İstanbul’da taksi ve taksi-dolmuş ücretlerine yüzde 15 oranında zam yapıldığını bildirdi.

07 Eylül 2017 Perşembe 20:30
İstanbul'da taksimetre ücretlerine zam

İSTANBUL (AA) - İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Yahya Uğur, Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) yapmış olduğu yeni düzenlemeyle İstanbul’da taksi ve taksi-dolmuş ücretlerine yüzde 15 oranında zam yapıldığını bildirdi.

Uğur, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce taksilere iki yıl üzerine yüzde beş oranında zam yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Taksimetre ücretlerine iki yıl üzerine zam adı altında yüzde beş oranında düzenleme yapılması artan giderlerimizin yanında bizleri çok zorlayan bir durum olmuştu. Yaptığımız başvurular ve görüşmeler üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyemiz (İBB) taksicilerin çalışma şartlarını görmezden gelmemiş ve her yıl yaşanan zam polemiğini sonlandırmıştır. Bizler için her yıl zam yapılacak olmasının karara bağlanması son derece önemlidir. Belirlenen oran da esnafımıza nefes aldıracaktır. Alınan karara göre, açılış 3,45 liradan 4, kilometre 2,10'dan 2,50’ye, kısa mesafe 8,70’den 10 liraya çıkmıştır. İBB yetkililerimize kendim ve esnafım adına müteşekkirim."

UKOME'nin yapmış olduğu yeni düzenleme ile artık taksimetre ücretlerine her yıl eylül ayında düzenli olarak TEFE-TÜFE, asgari ücret ve yakıta gelen zam oranlarının ortalaması alınarak zam yapılacağını vurgulayarak, zam oranı ile ilgili müşterilerin taksicilerin çalışma şartlarını da düşünerek anlayış göstermelerini beklediklerini belirtti.




Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Macron'dan IMF'ye tepki
Macron'dan IMF'ye tepki
Twitter'dan ABD Senatosu'na Rusya raporu
Twitter'dan ABD Senatosu'na Rusya raporu
Başbakan Yıldırım: Ülkesini cümle aleme şikayet edenden bu ülke fayda görmez
Başbakan Yıldırım: Ülkesini cümle aleme şikayet edenden bu ülke fayda görmez
Torunlar GYO, Paşabahçe arsası için yapı ruhsatı aldı
Torunlar GYO, Paşabahçe arsası için yapı ruhsatı aldı
Yemen Arakan'daki Müslümanlara yapılan saldırıyı kınadı
Yemen Arakan'daki Müslümanlara yapılan saldırıyı kınadı
Sadakataşı Derneğinden Filistinli mültecilere anaokulu
Sadakataşı Derneğinden Filistinli mültecilere anaokulu
Okullara 'Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi' geliyor
Okullara 'Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi' geliyor
Bahreyn Ülke Günü Toplantısı
Bahreyn Ülke Günü Toplantısı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim