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İstanbul'da terör operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü PKK mensuplarına yardım ve yataklık ettikleri öne sürülen 10 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da terör operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü PKK mensuplarına yardım ve yataklık ettikleri öne sürülen 10 şüpheli yakalandı.

21 Eylül 2017 Perşembe 05:28
İstanbul'da terör operasyonu: 10 gözaltı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, terör örgütü PKK mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışmaların ardından 10 ilçede belirlenen 13 adrese operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, kırsal alanda yaralanan örgüt mensuplarının kente getirilerek tedavilerine yardımcı oldukları öne sürülen 10 şüpheli yakalandı.

Zanlıların yaralı teröristlerin tedavilerini ve ameliyatlarını anlaştıkları doktorlara yaptırdıkları belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Anahtar Kelimeler:
İstanbulPKKTerör örgütüTürkiye
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