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27 Aralık 2016 Salı 06:44

İstanbullular dikkat, Perşembe yoğun kar geliyor

  İstanbul için beklenen kar yağışının Perşembe gecesinden itibaren başlayacağı ve 3 gün devam edeceği açıklandı.

İstanbullular dikkat, Perşembe yoğun kar geliyor
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İstanbullular dikkat,Perşembe yoğun kar geliyor
   İstanbul için beklenen kar yağışının Perşembe gecesinden itibaren başlayacağı ve 3 gün devam edeceği açıklandı.
   Meteoroloji’den yapılan bilgilendirmeye göre,Orta ve Doğu Akdeniz,İç Anadolu’nun güney ve doğusu,Orta Karadeniz,Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile akşam saatlerinden itibaren Marmara’nın doğusu,Batı Karadeniz,Kuzey Ege kıyıları Doğu Karadeniz ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
   Kar yağışlarının Akdeniz Bölgesi’nin yükseklerinde (Mersin,Kahramanmaraş ve Adana’nın 900 metre rakım üzerindeki yüksek kesimleri) yoğun kar yağışları şeklinde olması bekleniyor.İstanbul’da bugün parçalı zamanla çok bulutlu,bölgenin doğusunun akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin edilirken,kar yağışının perşembe günü başlayacağı ve 3 gün süreceği tahmin ediliyor.

 
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İstanbul Kar
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