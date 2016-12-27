İstanbullular dikkat,Perşembe yoğun kar geliyor

İstanbul için beklenen kar yağışının Perşembe gecesinden itibaren başlayacağı ve 3 gün devam edeceği açıklandı.Meteoroloji’den yapılan bilgilendirmeye göre,Orta ve Doğu Akdeniz,İç Anadolu’nun güney ve doğusu,Orta Karadeniz,Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile akşam saatlerinden itibaren Marmara’nın doğusu,Batı Karadeniz,Kuzey Ege kıyıları Doğu Karadeniz ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Kar yağışlarının Akdeniz Bölgesi’nin yükseklerinde (Mersin,Kahramanmaraş ve Adana’nın 900 metre rakım üzerindeki yüksek kesimleri) yoğun kar yağışları şeklinde olması bekleniyor.İstanbul’da bugün parçalı zamanla çok bulutlu,bölgenin doğusunun akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin edilirken,kar yağışının perşembe günü başlayacağı ve 3 gün süreceği tahmin ediliyor.