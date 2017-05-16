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16 Mayıs 2017 Salı 10:45

İstanbullular dikkat sağanak yağış geliyor

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'da hafta sonuna kadar parçalı bulutlu geçecek hava,hafta sonu yerini sağanak yağışa bırakıyor.

İstanbullular dikkat sağanak yağış geliyor
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İstanbullular dikkat sağanak yağış geliyor
   Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'da hafta sonuna kadar parçalı bulutlu geçecek hava,hafta sonu yerini sağanak yağışa bırakıyor.19 Mayıs nedeniyle 3 günlük tatil planı yapanları Cumartesi ve Pazar günü gök gürültülü ve sağanak yağışlı bir hava bekliyor. Meteoroloji'nin bugün için bazı illerde tahmin ettiği hava durumu sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 21
İstanbul: Az bulutlu 24
İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29
Adana: Az bulutlu ve açık 33
Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu 30
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16
Diyarbakır: Az bulutlu 27
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