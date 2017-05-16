İstanbullular dikkat sağanak yağış geliyor

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'da hafta sonuna kadar parçalı bulutlu geçecek hava,hafta sonu yerini sağanak yağışa bırakıyor.19 Mayıs nedeniyle 3 günlük tatil planı yapanları Cumartesi ve Pazar günü gök gürültülü ve sağanak yağışlı bir hava bekliyor. Meteoroloji'nin bugün için bazı illerde tahmin ettiği hava durumu sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Parçalı ve az bulutlu 21İstanbul: Az bulutlu 24İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29Adana: Az bulutlu ve açık 33Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu 30Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16Diyarbakır: Az bulutlu 27