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31 Mart 2017 Cuma 07:58

İstanbullular dikkat,Meteoroloji uyardı

 İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor.

İstanbullular dikkat,Meteoroloji uyardı
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İstanbullular dikkat,Meteoroloji uyardı
   İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, rüzgarın Marmara, Kuzey Ege ile Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden 6-8 şiddetinde (50-70 km/saat) hızla eseceğinin tahmin edildiği belirtirek, kuvvetli fırtınaya karşı dikkatli olunması istendi. Açıklamada, fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği ifade edildi. Kuzey Ege’de yarın ilk saatlerden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına (50-75km/sa) şeklinde esmesinin beklendiği ve fırtınanın Cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtildi.
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İstanbulFırtına
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