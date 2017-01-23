İstanbullulara bir metro müjdesi daha

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş müjdeli haberi verdi.Anadolu yakasına 13 istasyonlu 14.2 km’lik metro hattı geliyor.Tek yönde saatte 43 bin 200 yolcu taşıyacak metro hattının tünel çalışmalarına başlandı.
Metro şantiyesinde düzenlenen törende konuşan İBB Başkanı Kadir Topbaş şunları söyledi."Bugün burada İstanbul'un çok önemli hatlarından bir tanesi, kuzey güney aksında diğer 3 hattı da kesen bir hat yapılacak. Günde 10 metre mesafe almak suretiyle bu kazıyı yapacaklar. Kısa sürede tamamlanmasını istiyoruz. Maliyeti 2 milyar 250 milyon.Vatandaş aracıyla gelsin, park etsin, metroya binsin. Bu istasyonların yakın çevresinde 2.870 araçlık otopark programlandı.2019 yılında bir kısmı bitmeye yakın 489 km raylı sisteme erişeceğiz. İstanbul'daki raylı sistem 2023 yılında 1001 kilometreye ulaşacak, böylece dünyada en çok ve en modern raylı sisteme erişen bir kent olacak" dedi.
Dudullu-Bostancı Metro hattı 90 saniyede bir sefer yapacak ve hattın yolculuk süresi 21 dakika olacak. Üsküdar-Çekmeköy hattında olduğu gibi sürücüsüz metro hizmet verecek. Hattın tamamlanmasıyla; Modoko'dan Eminönü'ne 28 dakikada, İçerenköy'den Taksim'e 35 dakikada, Kayışdağı'ndan Kadıköy'e 19 dakikada ve Parseller Mahallesi'nden Bostancı'ya da 21 dakikada kesintisiz ulaşım sağlanabilecek.
PROJE KAPSAMINDA BULUNAN İSTASYONLAR
1. Bostancı İstasyonu
2. Emin Ali Paşa İstasyonu
3. Ayşe Kadın İstasyonu
4. Kozyatağı İstasyonu
5. Küçükbakkalköy İstasyonu
6. İçerenköy İstasyonu
7. Kayışdağı İstasyonu
8. Türk-İş Blokları İstasyonu
9. İmes İstasyonu
10. Modoko İstasyonu
11. Dudullu İstasyonu
12. Yukarı Dudullu İstasyonu
13. Depo İstasyonu