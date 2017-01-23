İstanbullulara bir metro müjdesi daha

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş müjdeli haberi verdi.Anadolu yakasına 13 istasyonlu 14.2 km’lik metro hattı geliyor.Tek yönde saatte 43 bin 200 yolcu taşıyacak metro hattının tünel çalışmalarına başlandı.Metro şantiyesinde düzenlenen törende konuşan İBB Başkanı Kadir Topbaş şunları söyledi.dedi.Dudullu-Bostancı Metro hattı 90 saniyede bir sefer yapacak ve hattın yolculuk süresi 21 dakika olacak. Üsküdar-Çekmeköy hattında olduğu gibi sürücüsüz metro hizmet verecek. Hattın tamamlanmasıyla; Modoko'dan Eminönü'ne 28 dakikada, İçerenköy'den Taksim'e 35 dakikada, Kayışdağı'ndan Kadıköy'e 19 dakikada ve Parseller Mahallesi'nden Bostancı'ya da 21 dakikada kesintisiz ulaşım sağlanabilecek.1. Bostancı İstasyonu2. Emin Ali Paşa İstasyonu3. Ayşe Kadın İstasyonu4. Kozyatağı İstasyonu5. Küçükbakkalköy İstasyonu6. İçerenköy İstasyonu7. Kayışdağı İstasyonu8. Türk-İş Blokları İstasyonu9. İmes İstasyonu10. Modoko İstasyonu11. Dudullu İstasyonu12. Yukarı Dudullu İstasyonu13. Depo İstasyonu