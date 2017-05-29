İstanbul’un fethinin 564.cü yıl dönümünü 1453 araçla kutladılar

İstanbul’un fethinin 564’üncü yıl dönümünde, İstanbul Yeni Havalimanı ve çalışanları 1453 kamyonla İstanbul’u selamladı.Dünyanın en büyük makine ekipman sayısına sahip altyapı yatırımı olan havalimanı projesinde 1453 kamyonla gerçekleştirilen geçit töreni, Guinness rekorlar kitabına girmeye aday…Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük projesi olan İstanbul Yeni Havalimanı şantiyesi çalışanları, İstanbul’un fethinin 564. yılı onuruna İstanbul’u ve İstanbulluları hazırladıkları görkemli geçit töreni ile selamladı.Toplamda 1453 kamyonun katıldığı kortej, İstanbul Yeni Havalimanı’ndaki 1 numaralı pistte gerçekleşti. Devasa bir alanı kaplayan ve toplamda 3 bine yakın kişinin görev aldığı kamyonların geçidi 1 saat 47 dakika, hazırlıkları ise tam 7 saat sürdü. 3 bin 22 adet son teknoloji aracın yer aldığı makine ekipman parkına sahip İstanbul Yeni Havalimanı’nda geçit töreni için 2.200 adet kamyon makine parkında hazır olarak bekletildi.İGA çalışanlarının İstanbul için yaptığı anlamlı jest için açıklamada bulunan İGA Havalimanları İnşaatı CEO’su Yusuf Akçayoğlu:dedi.Etkinlik kapsamında 1453 kamyon hiç duraksamadan 3,2 km yol kat etti. Sabit bir hızda seyreden 1453 kamyon bu şekilde, “En Uzun Kamyon Geçidi” kategorisinde Guinness rekoru denemesi gerçekleştirdi. İGA çalışanları, böylece 2004 yılında aynı kategoride Hollanda’daki bir proje, 416 kamyonla kırılan rekoru, 3 katından daha fazla bir sayı ile kırmayı deneyerek Guinness Rekorlar Kitabı’na Türkiye’nin adını yazdırmak için gerekli başvuruyu yapmış oldu. Etkinlikte, Guinness Rekor Danışmanı Prof. Dr. Orhan Kural ve ilgili diğer yetkililer de hazır bulundu.