İşte İstanbul’un merak edilen nufüsu

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre İstanbul nufusü 31 Aralık 2015 itibarıylaoldu.Türkiye nufüsünün yüzde 18,6’sı İstanbul’da yaşıyor.Öte yandan Türkiye'de ikamet eden nüfusun doğum yerleri incelendiğinde yüzde 9,6'sının doğum yerinin İstanbul olduğu görülüyor.İstanbul doğumluları, sırasıyla yüzde 4,3 ile Ankara, yüzde 3,3 ile İzmir, yüzde 2,8 ile Şanlıurfa ve Konya izliyor.İstanbul bu nufüs büyüklüğü ile Norveç,Hırvatistan,Danimarka,İsveç gibi ülkeleri geride bıraktı.İstanbul'da yurt dışı kökenli vatandaşlar, nüfusun yüzde 3,1'lik kısmını oluştururken, yüzde 2,5'le Sivaslılar 2. yüzde 2 ile Ordulular 3. sırada bulunuyor.İstanbul'da yaşayan yurt dışı doğumlular arasında Bulgaristan yüzde 23,7 ile ilk sırayı aldı.TÜİK verilerine göre, ortalama ömür süresi Türkiye için 78 yıl olarak belirlenirken, İstanbul ülke ortalamasının üzerine çıkarak toplamda 78,7, erkeklerde 75,8 kadınlarda ise 81,5 yıl olarak kaydedildi.